Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan dönüldü Otomobilin son hızla istasyona girdiği anlar güvelik kameraları tarafından kaydedildi

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Antalya’da kontrolden çıkan otomobil hızını alamayıp akaryakıt istasyonuna daldı. Olası bir facia kıl payı atlatılırken, aracın yakıt pompalarını teyet geçip yıkama ünitesine son sürat çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen sürücü, Bucak istikametinden Antalya’ya doğru geldiği sırada kontrolünü kaybedip yol kenarındaki benzin istasyonuna girdi. Benzinlikteki olası facia kıl payı atlatılırken dehşet verici görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan araç sürücüsünün 455 promil alkollü olduğu iddia edilirken, kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.



“Akaryakıt pompalarını teğet geçti”

Kontrolden çıkan aracın önce önünde duran tümseğe vurarak havalanması, ardından beton bariyeri aşarak benzinliğe girip akaryakıt pompalarını teğet geçerek, araç yıkama ünitesine çarpması saniye saniye kaydedildi.

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