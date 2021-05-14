Kabloyla kapıya asılı bulundu

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde İpek A.´nın (32), evindeki oda kapısına, boynundan kabloyla asılı cesedi bulundu.
Alanya'da Çarşı Mahallesi Kökoğlu Sokak´taki bir apartmanda yaşayan İpek A.'nın yakınları, kendisinden haber alamayınca sabah saatlerinde evine geldi. Yakınları eve girdiğinde İpek A.'yı kapıya kabloyla boynundan asılı buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İpek A.´nın hayatını kaybettiği belirlendi. İpek A.´nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, İpek A.'nın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-05-14 14:34:14
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