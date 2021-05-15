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Öykü Arin'in ailesinden imza kampanyası

DHA

Öykü Arin'in ailesinden imza kampanyası


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)BABASINDAN 3 yıl önce nakledilen yarı uyumlu ilikle hayata tutunan lösemi hastası Öykü Arin (6) için düzenlenen 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası ile birçok hastaya donör bulundu. Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, kök hücre bağışını artırmak ve birçok hastaya umut olma amacıyla 'Ağız içi sürüntü örneği ile kök hücre bağışı'nın yapılabilmesi için yeni imza kampanyası başlattı. Yazıcı, bazı ülkelerde kullanılan ağız içi sürüntü tespit kitinin Türkiye'ye de gelmesini istediklerini, bu yöntemle kök hücre bağışında bulunmak isteyenlere daha kolay ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
İzmir'de, 2018 yılında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösterdi. Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından lösemi tedavisi gördüğü için risk grubunda bulunan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla ev karantinasına alındı. Yüzde 100 uyumlu nakil bulunamadığı için risk grubunda yer alan Öykü Arin'in ilik savaşının halen devam ettiği belirtildi. Her ay kontrol amaçlı Antalya'ya gelen Öykü Arin'in bağışıklığının güçlendirilmesi için tedavisine devam ediliyor.
BAĞIŞIKLIĞI BASKILAYAN İLAÇLAR ALIYOR
Öykü Arin'e yarım uyumlu nakil yapıldığını ve sonrasında ilik savaşı dönemi olduğunu anlatan Eylem Şen Yazıcı, yarı uyumlu naklin üzerinden 2 yılı geri bırakacaklarını söyledi. Öykü Arin'in kronik ilik savaşı nedeniyle bağışıklığını baskılayan ilaçlar kullandığını aktaran Yazıcı, bu kontöründe ise ilacın dozlarını azaltmayı deneyeceklerini belirtti. Öykü Arin'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Eylem Şen Yazıcı, "Sonuçta bağışıklığını baskılayan ilaçlar alıyor, bunlardan bir an önce kurtulması lazım. Onun da zamanla, kontrollü olabileceğine inanıyoruz" dedi.
SONBAHARDA OKULA BAŞLAYACAK
Öykü Arin'in sonbahar döneminde okula başlayabileceğini aktaran Yazıcı, "Belki bir süre online katılır. Koronavirüs nedeniyle risk yüksek. Doktorlardan aldığımız son bilgiye göre Öykü Arin gibi çocuklarda Covid çok ağır geçiyormuş. Kalıcı etkileri olabiliyormuş. Dolayısıyla biz onu koronavirüsten korumak için muhtemelen ilk sene ya da ilk 6 ay online katılabilecek. Ama her halükarda okula başlayacak" diye konuştu.
AĞIZ İÇİNDEN TÜKÜRÜK ÖRNEĞİYLE DONÖR OLUNABİLİYOR
'Öykü Arin'e umut ol' kampanyasını hem Türkiye'de hem 13 ülkede aynı anda yaptıklarını hatırlatan Yazıcı, Türkiye dışındaki birçok ülkede donör olmanın 2 yolu olduğunu anlattı. Türkiye'de 3 tüp kan vererek donör olunabildiğini belirten Yazıcı, bazı ülkelerde aynı zamanda ağız içi sürüntü yöntemiyle de donör olunabildiğini söyledi. Yazıcı, "Kök hücre merkezinden edindiğiniz bir kit var. Bu kitin içerisinden kulak pamukçuğu gibi bir çubuk çıkıyor. Ucunda da bir pamukçuk var. Onunla yanak içerisinden tükürük sürüntüsü alıyorsunuz. O kutunun içerisine geri koyuyorsunuz ve kök hücre merkezine gönderebiliyorsunuz. Türkiye'de keşke böyle bir sistem olsa daha yaygın bir şekilde donör olunabilir diye düşündük ama o zaman durumun aciliyeti nedeniyle çok gündeme getirememiştik" dedi.
'DONÖR OLMAK DAHA DA BASİTLEŞSİN'
Pandemi nedeniyle insanların Kızılay'a gidip donör olma ihtimalinin düşük olduğunu aktaran Eylem Şen Yazıcı, "Bu sistem Türkiye'ye gelirse e-nabız'dan girip 'kök hücre bağışçısı olmak istiyorum' diyerek bilgi alabilirsiniz. Aldığınız bilgi doğrultusunda ikna olursanız kit istersiniz. Eve gelen kitle ağız içinden tükürük sürüntüsü alarak kargoyla kök hücre merkezine gönderebilirsiniz. Bu sayede Türkiye'deki kök hücre umudu genişleyebilir ve pandemi koşullarında daha kolay olur. Her iki yöntemin de Türkiye'de uygulanması gerekiyor ki hem kök hücre konusundaki bilinç artabilsin hem de donör olmak daha da basitleşsin" diye konuştu.
'SAĞLIK BAKANLIĞI ÇÖZÜM ÜRETEBİLİR'
Her hafta kendilerine ilik nakli bekleyen ailelerin ulaştığını belirten Yazıcı, "Bu zor dönemde Sağlık Bakanlığı böyle çözüm üretebilir. Biz ülkemizde de bunun bir an önce kullanılmasını istiyoruz. Bununla ilgili bir imza kampanyası başlattık. İmza atıp, katılır, desteklerseniz bazen yetkililerin dikkatini çekmek için kamuoyu oluşturuluyor. Bunu hayata geçirmek daha elzem olabiliyor" dedi.
İMZA KAMPANYASIYLA BİNLERCE İNSANA ULAŞMAK HEDEFLENİYOR
Change.org sitesinde imza kampanyası başlattıklarını açıklayan Yazıcı, 'Kök hücre bağışı hayat kurtarır' kampanyasına imza atılabileceğini söyledi. Geçen senelerde numunelerin araştırılması için kampanya düzenlediklerini hatırlatan Eylem Şen Yazıcı, 144 bin insana ulaştıklarını bu defa ise yüzbinlerce insana ulaşmayı hedefleyip yetkililerin dikkatini çekmeyi amaçladıklarını dile getirdi.
ÖYKÜ ARİN: İYİYİM
Öykü Arin ise kendi dünyasında farklı hayvanları hayal ettiğini anlattı. Tedavisi nedeniyle İzmir'deki evinden ayrı kaldığını hatırlatan Öykü Arin, "İzmir'de harika şeyler yapıyorum. Evimi acayip özlemiştim. Çok oyun oynadım. Çukur dizisini de ziyaret ettim. Harika bir yerdi. Önceden hasta arkadaşlarım da vardı. Ama şimdi iyiyim. Kök hücre bağışı yapın donör olun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-05-15 10:07:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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