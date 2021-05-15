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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taraftara 55'inci yıl hediyesi

İHA

Taraftara 55'inci yıl hediyesi

Muratpaşa Belediyesi’nin Antalyaspor taraftarları için oluşturacağı lokalin inşaatı devam ediyor. Temelini Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın attığı lokal, takımın maçlarını oynadığı stadyumun hemen yan tarafına yapılıyor.
Pandemi dolayısıyla maçlarını seyircisiz oynayan Antalyaspor’u her koşulda destekleyen taraftarı için Muratpaşa Belediyesi’nin nisan ayında temelini attığı lokal inşaatı devam ediyor. Bu yıl kuruluşunun 55’inci yılını kutlayan kırmızı beyazlı takımın taraftar lokali, 120 metrekarelik alanda tek kat olarak projelendirildi. İnşaatını Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği lokal, takımın maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu'nun yanı başında yer alıyor.
Lokalin stadyumla birleşik bir ünite olacağını belirten Başkan Uysal, “Umarım gelecek yıl Antalyaspor’umuz taraftarıyla yeniden buluşur ve nice zaferleri statta hep beraber kutlarız. Lokalimiz şimdiden taraftarlarımıza hayırlı olsun” dedi. Başkan Uysal, ayrıca, Antalyaspor’a, 18 Mayıs’ta oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinde de başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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