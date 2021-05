Hasan ALAYBEYOĞLUAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 2 çocuk annesi Melek İpek'in (31), kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla öldürdüğü 12 yıllık eşi Ramazan İpek'in (36), evliliğin ilk yıllarında karısını aldattığı Melike A.'ya (26) da hayatı zindan ettiği ortaya çıktı. Ramazan İpek'in, Melike A.'yı tekme tokat dövdüğü, zorla senet imzalattığı, bıçakla saçını kesip, "Şimdi saçını kestim, sonra boğazını keseceğim" dediği, başına silah dayayıp ölümle tehdit ettiği iddianameye yansıdı.

Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak halde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişip morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek, kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İpek, 107 gün tutuklu kaldıktan sonra 3'üncü duruşmada tahliye edildi.

'KARDEŞİME KIZ KAÇIRDIK' DİYE EVE GETİRDİ

Kamuoyunda Melek İpek gündeme gelirken, bir başka kadının, Ramazan İpek tarafından şiddete uğradığı ortaya çıktı. Savcılık iddianamesinde, Ramazan İpek'in, bir dönem eşini aldattığı Melike A.'ın ifadeleri de yer aldı. Melike A. ifadesinde, Ramazan İpek'in 2011 yılında sosyal medyadan kendisini eklediğini belirterek, normal arkadaş gibi sohbet etmeye başladıklarını söyledi. 2012 yılında lise birinci sınıfa giderken Ramazan İpek ile sevgili olduklarını aktaran Melike A., "Ben Ramazan'ı seviyordum. Arada kavga edip, ayrılıp barışıyorduk. 2012 yılında Ramazan İpek'e ait bağ evinde rızamla anal ilişkiye girdik. 2012 yılı başlarında Ramazan İpek'in kardeşi Hüseyin İpek ile evlerine gittim. Ramazan İpek beni eşine, 'Hüseyin İpek'e kız kaçırdık, bu kız o' dedi. Ben bu evde kalırken Ramazan İpek bana evli olduğunu, eşinin hamile kalması sebebiyle evlenmek zorunda kaldığını söyledi" dedi.

'AYRILMAK İSTEDİĞİMDE ŞİDDET GÖRDÜM'

Bu evde Melek İpek, Ramazan İpek ve Hüseyin İpek ile beraber yaklaşık 3 ay kaldığını aktaran Melike A., "Evde kaldığım süreçte Ramazan ile cinsel ilişki yaşamadık. Ama Ramazan İpek beni öpmeye çalışırken Melek İpek bunu gördü ve tartışmaya başladılar. Bir defasında da ben uyurken Ramazan İpek gelip yanıma yatmış, sabah uyandığımda yanımdaydı. Melek İpek bizi o şekilde gördü. Ben Ramazan İpek'e evli olduğunu, kabul etmediğimi, ayrılmak istediğimi söyledim. Ancak ben bunları söyleyince defalarca tekme ve tokat attı, hakaret etti. Her ayrılmak istediğimde fiziksel şiddet gördüm" diye konuştu.

'AYRILIRSAM ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ'

2014 yılında liseyi bitirdiğini, 2017 yılına kadar aynı mahallede ikamet ettiğini anlatan Melike A., bu süreçte Ramazan İpek ile ara sıra görüşüp ilişkiye girdiklerini söyledi. Yaklaşık 3-4 yıl önce Ramazan İpek ile aralarındaki yazışmaları gören Melek İpek'in, ilişkiyi öğrendiğini kaydeden Melike A., "Melek beni telefonla arayarak eşinin peşini bırakmamı söyledi. Ben de Ramazan'ın benim peşimi bırakmadığını söyledim. 2018 yılında Ramazan İpek ile kendi rızamla cinsel ilişkiye girdik ve kızlığımı kaybettim. Bu ilişkiden sonra Ramazan İpek üzerimdeki baskıyı daha da artırdı. Kendisinden ayrılırsam öldürmekle tehdit edip defalarca vücudumun çeşitli yerlerine tekme ve tokat attı. Ramazan İpek'in bana ve aileme zarar vereceğini düşündüğüm için kolluk kuvvetlerine müracaat edemedim. Ramazan İpek, 'Kolluğa gidersen veya benden ayrılırsan seni ve aileni öldürürüm' diye tehdit etti" dedi.

'ŞİMDİ SAÇINI KESTİM, SONRA BOĞAZINI KESECEĞİM'

2020 yılı ağustos ayında işe gitmek için evden çıktığı sırada Ramazan İpek'in birden önüne çıktığını anlatan Melike A., "Kaçmaya çalıştım, ancak beni yakaladı. Cebinden bıçağı çıkardı, beni öldüreceğini düşündüm. Ancak Ramazan bıçakla kestiği saçımı alıp gitti. Dolmuş beklerken Ramazan tekrar gelerek araca binmemi söyledi, ben binmedim. 'Şimdi saçını kestim, sonra boğazını keseceğim' dedi. Ben hemen gelen dolmuşa binip iş yerime gittim. Bu olaydan sonra 10-15 gün Ramazan ile hiç görüşmedim, telefonlarına bakmadım. Ramazan sabah saatlerinde evime gelip 'Araca bin, bir yere gideceğiz' dedi. Ben de araca bindim. Yolda giderken bana 'Sen hakkını tükettin, son hakkını tükettin' dedi. Ben de beni öldüreceğini düşündüğüm için seyir halinde olan araçtan atladım ve yüzümden yaralandım" diye konuştu.

'BOŞ SENET VE KAĞIT İMZALATTI'

Melek İpek'in 2020 yılı ekim ayında çalıştığı iş yerine geldiğini belirten Melike A., şu ifadeleri kullandı:

"Bana, 'Ramazan'dan kurtulmak istiyor musun?' dedi. İstiyorsam evimin yakınındaki bir marketin yanına gelmemi istedi. 'Orada yanına biri gelecek, onun getirdiği şeyleri imzala, Ramazan'dan kurtul' dedi. Ben Melek'in dediği saatte, dediği yerde oldum. Birden karşıma Ramazan İpek çıktı. Burnuma ve kafama vurarak beni zorla araca bindirdi, beni ormana götürdü. Beni soyup darbetti, kıyafetlerimi ve telefonumu fırlattı, sonra beni orada çıplak vaziyette bırakıp gitti. Yaklaşık 1 saat sonra gelip tekrar beni çıplak halde araca bindirdi. Beni evinin önüne götürdü. Çarşaf getirip evine çıkmamı istedi. Yukarı çıkmayı kabul etmeyince beni araçla Kovanlık yolu üzerinde ormanlık bir alana götürdü. Boğazıma bıçak dayadı, ayağıyla göğsüme bastırdı. Bana, 'Seni öldüreceğim şu kağıdı imzala' dedi. Bana zorla boş senet ve içeriğini bilmediğim yazılı bir kağıt imzalattı. Daha sonra beni araca bindirip tekrar evinin önüne götürdü."

'SANA BİR YAŞAMA ŞANSI VERDİM, BUNU İYİ KULLAN'

Gece saatlerinde Ramazan İpek'in, elleri kelepçeli halde üzerinde bornozla kendisini hayvan ağıllarının bulunduğu bir alana götürdüğünü anlatan Melike A., "Burada ayaklarımı da iple bağladı, boğazıma bıçak dayadı. Başıma silah dayadı. 'Son sözlerini söyle' dedi. Ben de ölmekten korktuğum için yalvardım, 'Gerekirse ikinci karın olurum' dedim. Ramazan o şekilde araca bindirdi beni. Yolda gelirken bana 'Melek ile sakın konuşma, anlaşma, sana bir yaşama şansı verdim, bunu iyi kullan' dedi. Daha sonra Ilıcaköy Mahallesi´ndeki eve geldik. Ramazan ellerimdeki kelepçeyi çözdü ve kıyafetlerimi verdi. Giyindim ve uyudum. Sabah Ramazan İpek beni aracına bindirip evime götürdü. Ben ayrılmak istediğimi her konuşmamızda, yazışmamızda Ramazan'a söyledim, her seferinde darbedildim ve öldürülmekle tehdit edildim" diye konuştu.

'SENİ DE BU ŞEKİLDE YAPACAĞIM'

Ramazan İpek'in, kendisine Melek İpek'in dövülmüş haldeki resimlerini gönderdiğini söyleyen Melike A., "Ramazan bana Melek'i dövdüğünde birkaç kez fotoğraf gönderip, 'Seni de bu şekilde yapacağım' dedi. Kendisinden ayrılmak istediğimde, 'Eşimden ayrılıp seninle evleneceğim' derdi. Ramazan bana ait kredi kartını zaman zaman kullanırdı. Amacı benim borcu ödeyememem ve kendisine muhtaç kalmamdı. En son kredi kartımdan kendisine cep telefonunu almıştı. İlk taksitini kendi ödedi, diğer taksitlerin borcu duruyor" dedi.

'KANINI AKITACAĞIM'

Tarihini hatırlamadığı bir günde Ramazan İpek'in kendi evine geldiğini anlatan Melike A., sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben evde tektim, Ramazan tartışma sonucu başımı klozete soktu, 'Senin kanını akıtacağım' dedi, sonra gitti. 13 Aralık 2020 tarihinde Ramazan bana tehdit ve hakaret içerikli mesajlar attı. İş yerimin yakınlarına gelince sivil polislere söyledim, Ramazan oradan uzaklaştı. Ramazan bana mesaj atarak 'Beni şikayet ettiğini unutmadım, sana bir şans daha veriyorum' dedi. 15 Aralık 2020 günü dolmuştan inip evime doğru gelirken Ramazan İpek aniden önüme çıktı. Saçımdan tutarak beni çekmeye başladı. Ben de yardım talebinde bulundum, çevredekiler gelince Ramazan İpek hemen uzaklaştı, elinde bıçak da vardı. Ben daha sonra hastaneye gittim, darp raporu aldım. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne şikayette bulundum ve tedbir kararı aldım. 15 Aralık 2020 tarihinden itibaren Ramazan İpek ile herhangi bir yüz yüze görüşmem veya telefonla görüşmem, yazışmam olmadı."

KESİLEN SAÇ VE SENET EVDE BULUNDU

Melek İpek'in eşini öldürmesinin ardından emniyet güçlerinin evde yaptığı aramada, Melike A.'ya ait saç parçası ile Ramazan İpek'in zorla imzalattığı senet ve kağıt ele geçirilmişti. Senedin 25 bin lira değerinde olduğu, imzalatılan kağıtta ise Melike A.'nın 30 bin dolar ve 300 gram altın borcu olduğu ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Ramazan İpek'in şiddetine uğrayan Melike A.'nın yılın son ayında evlendiği ve cinayetin ardından savcılıkça ifadesinin alındığı öğrenildi.

Diğer yandan Ramazan İpek'in kullandığı servis minibüsüne hem eşi Melek'in hem de sevgilisi Melike'nin isimlerinin içindeki harfleri barındıran '07 MLK 12' plakasını aldığı ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Hasan ALAYBEYOĞLUAslı DURAN

2021-05-15 11:14:59



