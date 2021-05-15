Bayramda görev başındaki sağlık çalışanlarından 'Kurallara uyun' çağrısı Sağlık-Sen’den sağlıkçılara bayram ziyareti

SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk ve beraberindeki heyet sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

Başkan Kuluöztürk ve beraberindeki heyet Eğitim Araştırma Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, 112 Komuta Kontrol Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Çağrı Merkezi, Merkez İlçe Sağlık Müdürlükleri Filyasyon Ekipleri ve 25 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret ederek tüm sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladılar. Sağlıkçıların kesintisiz şekilde görevlerinin başında olduğunu ifade eden Başkan Kuluöztürk, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak koronavirüs mücadelesine destek vermelerini istedi.



“Her zaman görevleri başındalar”

Sağlık çalışanlarının bayram demeden seyran demeden hiç tanımadıkları insanları yaşatmak için görevleri başında olduğuna dikkat çeken SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Sağlıkçılarımız Ramazan Bayramı’nı ailelerinden uzak görev başında geçirmekte. Vatandaşlarımızı sağlıklarına kavuşturmak için fedakârca kutsal görevlerini yerine getiriyorlar. Destansı bir mücadele ortaya koyan sağlık çalışanlarımızı ziyaret etmek bizler için büyük bir onurdur. Çünkü onlar her zaman görevlerinin başındalar ve kesintisiz olarak sağlık hizmetlerinin sürmesini sağlıyorlar. Salgına karşı çalışmalarını cesaret ve kararlılıkla sürdüren sağlık ordumuzun kıymetli kahramanlarına ve fedakâr ailelerine minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.



Sağlıkçılardan ‘Kurallara uyun’ çağrısı

Kuluöztürk, “Sağlık ordumuz canlarını ortaya koyarak salgınla mücadele ediyor. Onların bu çabalarını boşa çıkarmamak için vatandaşlarımızın da kurallara uyması büyük önem taşıyor. Tüm Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle yaklaşmalarını istiyoruz" cümleleriyle sözlerini noktalarken, sağlık çalışanları da vatandaşlardan salgın konusunda duyarlı davranmaları ricasında bulundular. Yaklaşık bir buçuk yıldır çok zorlu bir süreçten geçtiklerini aktaran sağlıkçılar gecegündüz demeden haftalardır görev başında olduklarını, ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı kaldıklarını belirterek, tüm vatandaşlardan salgınla mücadele hususunda kendilerine destek olmalarını talep ettiler.

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