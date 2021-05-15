MatcpUp çalıştayında enerji yönetimi ve verimliliği konuşuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücüsü olduğu MAtchUp Ufuk 2020 Avrupa Birliği Projesi kapsamında çevrimiçi “Yerel Yönetimlerde Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Online düzenlenen çalıştayda, Türkiye'de Enerji Verimliliği Mevzuatı, Belediyelerde Enerji Yönetim Birimi ve Enerji Performans Anlaşmaları (EPS)”, “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS)” ile ilgili Yerel yönetimlerin uygulamaları hakkında deneyim paylaşımı yapıldı. Çalıştaya, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Sakarya, Trabzon Büyükşehir Belediyeleri, Gürsu, Nilüfer, Tepebaşı ilçe belediyeleri, özel sektör ve STK temsilcileri katıldı.



Belediyelerin enerji dönüşümü

Çalıştayda, Türkiye'deki enerji tasarruf eylem planı aktarılarak, belediyelerin enerji dönüşümü ve enerji yönetimi yol haritası ele alındı. Yerel yönetimlerde enerji master planının hazırlanmasının önemine işaret edilerek, mevcut durum analizi, stratejik yol haritası oluşturulması konularında bilgilendirme yapıldı. Kendi enerji şirketlerini hayata geçiren İstanbul ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri, bu anlamda izledikleri yolu ve deneyimlerini paylaştı. Çevre dostu kamu binaları ve hizmet binalarına yeşil bina sertifikası alınması için ISO 50001 enerji yönetim sisteminin gerekliliği görüşüldü.

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