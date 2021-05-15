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Tam kapanmada son pazar alışverişi hareketliliği

DHA

Tam kapanmada son pazar alışverişi hareketliliği


Semih ERSÖZLERTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 17 günlük tam kapanma sürecinde ikinci kez açılan semt pazarlarında yoğunluk yaşandı. Pazarların girişlerinde HES kodu kontrolü yapılırken, pazar esnafının ise eldivenlerle satış yaptığı görüldü.
Kentte, tam kapanma sürecinde genelgeyle ikinci kez cumartesi günü açılan pazar yerlerinde yoğunluk yaşandı. Kentte yerleşik yabancıların yoğun olarak yaşadığı Konyaaltı ilçesindeki Liman Mahallesi'nde kapalı pazar yeri de 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ikametgahı yakın olan vatandaşların alışveriş yapabilmesi için açıldı.
Pazar yerlerinin girişinde bekçi ve zabıta ekiplerince alışverişe gelenlerin tek tek HES kodları kontrol edildi. Pazar içerisinde ise ekipler sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal edenleri uyardı. Çoğunlukla yerleşik yabancıların alışveriş için tercih ettiği pazarda yoğunluktan dolayı zaman zaman sosyal mesafe unutuldu. Pazar esnafının ise eldivenlerle satış yaptığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERTolga YILDIRIM
2021-05-15 14:42:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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