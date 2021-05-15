Alanya’da bayramın son gününde denetimler devam ediyor

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri Ramazan Bayram'ının son gününde de denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Alanya’da korona virüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek tam kapanma sürecinde Ramazan Bayramı'nın son gününde de polis ekipleri tarafından denetimler 14 farklı kontrol noktasında devam ediyor. Ekipler bir yandan yasaktan muaf olmadığı halde dışarıda olanlara gerekli cezai işlemler uygularken, diğer bir yandan da vatandaşlara tedbirler konusunda daha duyarlı olmaları yönünde uyarılar yapıyor.

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