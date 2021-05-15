Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in son haftasında FT Antalyaspor sahasında İH Konyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Sidney Sam’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çıkardı, dönen topu defans uzaklaştırdı.

19. dakikada Bünyamin Balcı’nın ceza alanı dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.

40. dakikada Omar İmeri’nin ceza sahası dışından sert şutu az farkla kale direği dibinden auta gitti.



Stat: Antalya

Hakemler: Suat Arslanboğa x, Serkan Çimen x, Esat Sancaktar x

FT Antalyaspor: Ferhat Kaplan x, Bünyamin Balcı x, Bahadır Öztürk x, Ersan Gülüm x, Mert Yılmaz x, Ali Eren İyican x, Omar İmeri x, Ufuk Akyol x, Hakan Özmert x (Mevlüt Han Ekelik dk. 36 x), Sidney Sam x, Orgill x

Yedekler: Boffin, Naldo, Nuri Şahin, Kudrıashov, Drole, Mustafa Eddilman, Gökdeniz Bayrakdar, Veysel Sarı,Fehmi Koç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

İH Konyaspor: Erten Ersu x, Ahmet Çalık x, Abdulkerim Bardakçı x, Guilherme x, Adil Demirbağ x, Hadziahmetovic x, Zymer Bytyqi x, Rahmanovic x, Sekidika x, Skubic x, Cikalleshi x

Yedekler: Sehic, Eray Birniçan, Volkan Fındıklı, Shengelıa,İsmail Güven, Miya, Doğan Can Gölpek, Barış Yardımcı, Ahmet Karademir, Daci

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Sarı kartlar: Rahmanovic (İH Konyaspor), Orgill( FT Antalyaspor)

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