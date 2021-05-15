Fraport TAV Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Samsun ve çevre illerde pazar yerleri Kovid-19 tedbirleriyle ikinci kez açıldı

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)STAT: Antalya

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Serkan Çimen, Esat Sancaktar

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı (Dk.46 Nuri Şahin), Bahadır Öztürk, Ersan Gülüm (Dk.86 Drole), Ali Eren İyican, Omar İmeri, Ufuk Akyol (Dk.77 Kudriashov), Hakan Özmert (Dk.36 Mevlüthan), Mert Yılmaz, Sidney Sam (Dk.76 Gökdeniz Bayrakdar), Orgill

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Erten Ersu, Ahmet Çalık, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme, Adil Demirbağ (Dk.64 Ahmet Karademir), Hadziahmetovic, Zymer Bytyqi (Dk.64 Doğan Can), Rahmanovic (Dk.46 İsmail Güven), Sekidika (Dk.88 Volkan), Skubic, Cikalleshi (Dk.46 Daci)

SARI KARTLAR: Orgill, Mevlüthan, Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Rahmanoviç, Sekidika (İttifak Holding Konyaspor)Süper Lig'in son haftasında Antalya'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor 0-0 berabere kaldı.

6'ncı dakikada Sidney Sam ceza alanı dışından kaleyi tam karşıdan gören noktadan sert şutunu kaleci Erten Ersu çeldi. Topu önünde bulan Orgil'in şutu defanstan oyun alanına geri geldi.

31'inci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Hakan Özmert'in çektiği şut kaleyi bulmadı.

40'ıncı dakikada Omar İmeri'nin ceza yayı üzerinden sert şutu kaleci Erten Ersu'nun sağından az farkla auta gitti.

İlk yarı 0-0 kapandı.

62'nci dakikada defansın arkasına atılan uzun pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Sekidika kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Ferhat tehlikeyi önledi.

66'ncı dakikada Hadzıahmetoviç'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Daci, kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı. Şutu kalecinin solundan auta gitti.

88'inci dakikada ceza alanı dışı sol çaprazından Daci'nin sert şutu direğin üzerinden auta gitti.

Maç 0-0 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-05-15 20:10:28



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