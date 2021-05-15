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Fraport TAV Antalyaspor  -  İttifak Holding Konyaspor maçının ardından 

DHA

Fraport TAV Antalyaspor  -  İttifak Holding Konyaspor maçının ardından 


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile İttifak Holding Konyaspor 0-0 berabere kaldı. 
YANAL: KUPAYI KAZANMAK TARİHİ BAŞARI OLACAK
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal maçtan sonra yaptığı açıklamada, 21 takımın mücadele ettiği uzun bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi. Transfer yasağı nedeniyle kadrolarını derinleştiremeden mücadele ettiklerini ifade eden Ersun Yanal, "Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bir süreci yaşadık. Bütün takımlar bu virüsten yara aldı. Oyuncularımızın bu zorlu süreçte tutumlarına, davranışlarına, dayanıklılıklarına, fedakarlıklarına teşekkür ediyorum. İyi bir takım oldular. Birlikte hareket ettiler. Genç ve deneyimli oyuncularımız güzel bir birliktelik sağlayarak, hem ligde 15 maç yenilmezlik serisi yakaladılar, hem de hiç gol yemeden Türkiye Kupası'nda finale yükseldiler. Takımımı tebrik ediyorum" dedi.
Bir soru üzerine, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile mücadele edeceklerini hatırlatan Yanal, "Hem Beşiktaş hem de biz lig ve kupada yorulduk. Final maçında her iki takım da bütün gücünü ortaya koyacak. Antalyaspor'a ilk kupasını kazandırmak tarihi bir başarı olacak. Bu konuda futbolcular, teknik heyet, taraftarlar ve idarecilerle birlik olup Antalya'ya bir ilki yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.
ERSAN PARLATAN: FORMA ŞANSI BULMAYAN OYUNCULARI KULLANDIK
İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise uzun bir sezonu geride bıraktıklarını söyleyerek, konuşmasına başladı. İyisiyle, kötüsüyle 42 haftayı geride bıraktıklarını ifade eden Ersan Parlatan, "Kendi adımıza ekip olarak olumlu şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Konyaspor'a geldikten sonra zor bir virajda, zor bir dönemdeydik. Yoğun bir maç trafiğine girdik ama bunun üstesinden gelebildiğimizi düşünüyoruz. Sonuç itibarı ile son maçlara çok rahat bir şekildi girip, o küme düşme baskısını bir şekilde üzerimizde hissetmedik. Hem teknik heyet hem oyuncular hem de camiamız adına. Bu gayet olumluydu. Bugünkü maçı da fazla değerlendirmeye gerek yok. İki tane rahat takımın görüntüsü sahada vardı diye düşünüyorum. Sonuç itibarı ile çok kaliteli bir maç izlediğimizi söyleyemeyiz ama iki takım da bazı şeyleri denemeye çalıştı. Biz maçın ilk devresini farklı bir sistemle oynamaya çalıştık. İkinci devrede de sistem değişikliğine gittik. Bazı oyuncuları kullandık. Uzun zamandır oynamayan sezon içerisinde forma şansı bulamayan oyuncuları kullandık. Hem bizim adımıza hem de Antalyaspor adına bazı şeyleri denemek için elverişli şartlar vardı. Bunu da denedik" dedi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-05-15 20:41:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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