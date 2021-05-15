Antalya'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları

DHA

Antalya'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları


Adem AKALAN-Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Beşiktaşlı taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu evlerinin balkonlarında kutladı. Bazı taraftarlar ise kısıtlamaya rağmen araçlarıyla caddeye çıkıp tur attı.
Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşırken, siyah beyazlı takımın taraftarları Antalya'da şampiyonluk coşkusunu evlerinde yaşadı. Taraftarların birçoğu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kutlamalarını evlerinin balkon ve pencerelerinde doyasıya yaşadı. Balkondan Beşiktaş marşları söyleyip bayrak sallayan taraftarlar, evlerinin lambalarını da kapatıp açarak renkli görüntüler oluşturdu.
Polis ekipleri kentin ana meydanlarına çıkan yolları trafiğe kapatırken, insan ve araç geçişine izin vermedi. Az sayıda Beşiktaş taraftarı ise yasağa rağmen caddelerde araçlarıyla şampiyonluk turu attı. Sokak aralarında bazı vatandaşların da apartmanlarının önünde oynayıp, havai fişek atması cep telefonlarına yansıdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kontrol noktaları detay
Polis ekipleri detay
Az sayıda taraftar aracı detay
Balkon detay
Balkondan marş ve ışık kapatıp açma detay
Bayrak sallama detay
Genel detaylar
DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALANTolga YILDIRIM
2021-05-15 23:47:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fraport TAV Antalyaspor  -  İttifak Holding Konyaspor maçının ardından 
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor  -  İttifak Holding Konyaspor ...
Parlatan: "Sıralamada rahat iki takımın görüntüsü sahaya yansıdı"
YEREL HABERLER Parlatan: "Sıralamada rahat iki takımın görüntüsü ...
Yanal: "Antalyaspor'a ilk kupasını kazandırmak tarihi bir başarı olacak" FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Kupada her iki takım da tüm gücünü ortaya koyacak"
YEREL HABERLER Yanal: "Antalyaspor'a ilk kupasını kazandırmak tarihi ...
Fraport TAV Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor: 0-0
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor: ...
Fraport TAV Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (Maç ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk ...
Fraport-TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport-TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor ...
Antalya'da tam kapanmanın ikinci semt pazarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Antalya'da tam kapanmanın ikinci semt pazarına yoğun ...
Lokman Atasoy, Başkan Böcek'in danışmanı oldu
YEREL HABERLER Lokman Atasoy, Başkan Böcek'in danışmanı oldu
AESOB Başkanı Dere:" Sürecin yükünü küçük esnaf çekti"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere:" Sürecin yükünü küçük esnaf ...
Hastaneye gitmek için bindiği takside doğum yaptı
YEREL HABERLER Hastaneye gitmek için bindiği takside doğum yaptı
Kısıtlamayı ihlal edip merada drift yaptılar, sosyal medyada paylaşınca yakalandılar
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal edip merada drift yaptılar, sosyal ...
Alanya’da bayramın son gününde denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Alanya’da bayramın son gününde denetimler devam ...
Kapanmayı otelde geçirenler, güvenli turizmle tanıştı
YEREL HABERLER Kapanmayı otelde geçirenler, güvenli turizmle tanıştı
Tam kapanmada son pazar alışverişi hareketliliği
YEREL HABERLER Tam kapanmada son pazar alışverişi hareketliliği
(Özel) Babasının yaptığı 150 TL maliyetli düzenekle ilk adımlarını atan minik Özge protez bacakla bayrama koşarak girdi “Baba koşabilecek miyim?” diyerek yürekleri yakmıştı, bugün ilk antrenmanına koşarak başladı 13 günlükken sol bacağı kesilen 8 yaşındaki kızına, 150 TL maliyetle kurduğu düzenekle yürütmeyi öğreten baba, kızıyla birlikte koşma antrenmanlarına başladı Minik Özge, ‘Koşabilecek miyim?’ sorusunun ardından kavuştuğu yeni proteziyle ilk koşu antrenmanını tam notla geçti Baba Ali İhsan Yıldırım: “Koşmak hayalimizde” Özge Yıldırım: “Koştum, sevinçliyim”
YEREL HABERLER (Özel) Babasının yaptığı 150 TL maliyetli düzenekle ...
Konyaaltı Belediyesi, Kumluca güreşlerine hazır
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi, Kumluca güreşlerine hazır
Yılda 6 ayrı yer değiştiren çobanlar göç etmeye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yılda 6 ayrı yer değiştiren çobanlar göç etmeye ...
Büyükşehir’in bayram neşesi mobil konserleri sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’in bayram neşesi mobil konserleri sürüyor
MatcpUp çalıştayında enerji yönetimi ve verimliliği konuşuldu
YEREL HABERLER MatcpUp çalıştayında enerji yönetimi ve verimliliği ...
Alanya'da jandarmadan kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Alanya'da jandarmadan kenevir operasyonu
Konyaaltı Sahili, bayramın son günü de turistlerle doldu
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili, bayramın son günü de turistlerle ...
Antalyaspor’dan bayram hediyesi
YEREL HABERLER Antalyaspor’dan bayram hediyesi