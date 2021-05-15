Antalya'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları



Adem AKALAN-Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Beşiktaşlı taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu evlerinin balkonlarında kutladı. Bazı taraftarlar ise kısıtlamaya rağmen araçlarıyla caddeye çıkıp tur attı.

Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşırken, siyah beyazlı takımın taraftarları Antalya'da şampiyonluk coşkusunu evlerinde yaşadı. Taraftarların birçoğu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kutlamalarını evlerinin balkon ve pencerelerinde doyasıya yaşadı. Balkondan Beşiktaş marşları söyleyip bayrak sallayan taraftarlar, evlerinin lambalarını da kapatıp açarak renkli görüntüler oluşturdu.

Polis ekipleri kentin ana meydanlarına çıkan yolları trafiğe kapatırken, insan ve araç geçişine izin vermedi. Az sayıda Beşiktaş taraftarı ise yasağa rağmen caddelerde araçlarıyla şampiyonluk turu attı. Sokak aralarında bazı vatandaşların da apartmanlarının önünde oynayıp, havai fişek atması cep telefonlarına yansıdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kontrol noktaları detay

Polis ekipleri detay

Az sayıda taraftar aracı detay

Balkon detay

Balkondan marş ve ışık kapatıp açma detay

Bayrak sallama detay

Genel detaylar

DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALANTolga YILDIRIM

2021-05-15 23:47:01



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