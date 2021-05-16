Yabancı dil eğitimindeki dijitalleşme pandemi sonrası da devam edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yabancı dil eğitimindeki dijitalleşme pandemi sonrası da devam edecek

İHA

Yabancı dil eğitimindeki dijitalleşme pandemi sonrası da devam edecek

Alanya HEP Üniversitesi “Yabancı Dil Yüksekokullarında, COVİD19 Sürecinde Hazırlık Eğitimi Deneyimleri” başlıklı konferans; 13 farklı kurumdan 20 akademisyen ve sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Alanya HEP Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen çevrimiçi konferansa, Pearson, Cambridge ve Oxford gibi İngilizce öğretiminde önemli yayınevlerinden sektör profesyonelleri de katıldı. Üniversitenin eğitim yönetim sisteminden gerçekleştirilen konferansta, “Uzaktan Eğitimde Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi, Uzaktan Eğitim Ortamları, Uzaktan Eğitimde Öğrenci Merkezlilik ve Öğrenci Katılımı, Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme” gibi konularda yararlı bilgi paylaşımları yapıldı. Üniversite Genel Sekreteri, Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Ertan Doğan, uzaktan eğitimde alt yapı entegrasyonunun gerekliliğine, Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul ise, yabancı dilin önemine değindi.

“Uzaktan yabancı dil öğreniminde, dijital teknolojilerin entegrasyonu önemli”
Toplantının açılış konuşmasını, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gaye Topa Çiftçi yaptı. Pandemi sürecindeki kısıtlamalardan akademik birimlerin de etkilendiğini dile getiren Çiftçi, "Konferansımızın amacı, Covıd19 nedeniyle yabancı dil hazırlık eğitiminde de uygulanan zorunlu uzaktan eğitim sürecinde dijital teknolojilerin dil eğitimine entegrasyonu konusunda yaşanan deneyimlerin paylaşılmasına ortam oluşturmak ve bu deneyimlerden pandemi sonrasında daha etkili eğitimöğretim model ve araçları olarak yararlanılmasına olanak sağlamak için zemin hazırlamaktır. Pandemi sürecindeki kısıtlamalardan en fazla etkilenen akademik birimlerin başında yüz yüze eğitime göre organize olmuş yabancı dil hazırlık okullarının geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Ayrıca dil yetkinliklerinin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri gibi kategorilerle tanımlanması ölçme değerlendirme yönünden yüz yüze ve denetimli ortamlara olan gereksinimi artırmaktaydı" diye konuştu.

“Uyum için yenilik arayışları sürüyor”
Dr. Öğretim Üyesi Gaye Topa Çiftçi, Pandemi sürecine uyum sağlamak için her alanda yenilik arayışına girildiğini, akademik birimlerin de bu konuda ciddi çaba sarf ettiğini söyledi. Çiftçi, "Tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da pandemi sürecine uyum sağlamak için yenilik arayışlarına girilmiş, acil uzaktan eğitim uygulamalarına geçilmiş, daha önceden uygulanmamış modeller denenmiştir. Bu süreçte hazırlık okulları yönetimleri daha önceden deneyimlemedikleri bu modelleri oluşturmak, ders yürütücüleri alışkın olmadıkları bir sistemde eğitim materyali ve derslerini tasarlamak zorunda kalmışlardır. 20202021 akademik yılında bu kez öğretenler ve öğrenenlerin uzaktan eğitime ilişkin farklı deneyimleri olmasına ve eğitim programlarının detaylı olarak tasarlanmasına karşın farklı bir zorlukla daha karşı karşıya kalınmıştır. Kampüslerini hiç görmemiş öğrenciler ve onlarla hiç yüz yüze gelmemiş ders yürütücüleri etkileşimin olmazsa olmaz sayıldığı dil öğretimi için uzaktan ekran başına geçmişlerdir. Artık yönetsel gereklilikler bulut ve benzeri dijital sistemler üzerinden devam etmekte, ders yürütücüleri sürekli farklı yöntemler bulmak için araştırma yaparak kendilerini geliştirmekte ve öğrenenlere kendi öğrenme sorumlulukları tam anlamıyla verilmektedir” şeklinde konuştu.

“Yabancı dil yüksekokullarında pandeminin etkileri yoğun hissedildi”
Uzaktan Eğitimde Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi, Uzaktan Eğitim Ortamları, Uzaktan Eğitimde Öğrenci Merkezlilik ve Öğrenci Katılımı, Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme konularında bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı konferans, 4 oturumda gerçekleşti. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gaye Topa Çiftçi, pandemi dönemindeki kısıtlamalardan akademik birimlerin etkilendiğine dikkat çekti. Pandemi sürecindeki kısıtlamalardan en fazla etkilenen akademik birimlerden birinin, yüz yüze eğitime göre organize olmuş yabancı dil hazırlık okullarının geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır” diyen Çiftçi, “2020 yılının yaz aylarında yüz yüze eğitim için umutlarımız olsa da uzaktan eğitim için kurumlarda ciddi bir hazırlık süreci içine girilmiştir. 20202021 akademik yılında bu kez öğretenler ve öğrenenlerin uzaktan eğitime ilişkin farklı deneyimleri olmasına ve eğitim programlarının detaylı olarak tasarlanmasına karşın, farklı bir zorlukla daha karşı karşıya kalınmıştır. Kampüslerini hiç görmemiş öğrenciler ve onlarla hiç yüz yüze gelmemiş ders yürütücüleri etkileşimin olmazsa olmaz sayıldığı dil öğretimi için uzaktan ekran başına geçmişlerdir. Artık yönetsel gereklilikler bulut ve benzeri dijital sistemler üzerinden devam etmekte, ders yürütücüleri sürekli farklı yöntemler bulmak için araştırma yaparak kendilerini geliştirmekte ve öğrenenlere kendi öğrenme sorumlulukları tam anlamıyla verilmektedir” diye konuştu.

“Yabancı dil öğreniminde dijital dönüşüm, pandemi sonrası da devam edecek”
Dr. Öğretim Üyesi Gaye Topa Çiftçi, yabancı diller yüksekokulları ve dil eğitimi veren tüm eğitim kurumları için dijital dönüşümünün önemine vurgu yaptı. Çiftçi, "Yaşanan tüm bu hızlı değişim herkes açısından çok sancılı geçmesine rağmen; karantinanın ilk uygulandığı tarihten bugüne gelindiğinde, daha önce mümkün olmayacağı düşünülen uygulamaların yapılabildiği ve bu uygulamaların zorluklarının yanında çeşitli avantajlar sağladığı görülmüştür. Hayat normale döndüğünde tüm alanlarda olduğu gibi hazırlık eğitiminde de dijital entegrasyon ve uzaktan öğrenmenin kendini güçlü bir şekilde hissettireceği gerçeği kabul görmüştür. Bu bağlamda, konferansımızın Yabancı Diller Yüksekokulları ve dil eğitimi veren tüm eğitim kurumlarına dijital dönüşüm sürecinde yararlı ve yol gösterici nitelikte olmasını umut ederiz" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları
YEREL HABERLER Antalya'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları
Antalya’da şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi Sokaklara dökülen siyah-beyazlı taraftarlar erik dalı eşliğinde oynadı, meşale yakıp havai fişeklerle şampiyonluğu kutladı Konvoy düzenleyen taraftarlara polisler müsaade etmedi
YEREL HABERLER Antalya’da şampiyonluk sevinci kısıtlama ...
Fraport TAV Antalyaspor  -  İttifak Holding Konyaspor maçının ardından 
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor  -  İttifak Holding Konyaspor ...
Parlatan: "Sıralamada rahat iki takımın görüntüsü sahaya yansıdı"
YEREL HABERLER Parlatan: "Sıralamada rahat iki takımın görüntüsü ...
Yanal: "Antalyaspor'a ilk kupasını kazandırmak tarihi bir başarı olacak" FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Kupada her iki takım da tüm gücünü ortaya koyacak"
YEREL HABERLER Yanal: "Antalyaspor'a ilk kupasını kazandırmak tarihi ...
Fraport TAV Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor: 0-0
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor: ...
Fraport TAV Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (Maç ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk ...
Fraport-TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport-TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor ...
Antalya'da tam kapanmanın ikinci semt pazarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Antalya'da tam kapanmanın ikinci semt pazarına yoğun ...
Lokman Atasoy, Başkan Böcek'in danışmanı oldu
YEREL HABERLER Lokman Atasoy, Başkan Böcek'in danışmanı oldu
AESOB Başkanı Dere:" Sürecin yükünü küçük esnaf çekti"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere:" Sürecin yükünü küçük esnaf ...
Hastaneye gitmek için bindiği takside doğum yaptı
YEREL HABERLER Hastaneye gitmek için bindiği takside doğum yaptı
Kısıtlamayı ihlal edip merada drift yaptılar, sosyal medyada paylaşınca yakalandılar
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal edip merada drift yaptılar, sosyal ...
Alanya’da bayramın son gününde denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Alanya’da bayramın son gününde denetimler devam ...
Kapanmayı otelde geçirenler, güvenli turizmle tanıştı
YEREL HABERLER Kapanmayı otelde geçirenler, güvenli turizmle tanıştı
Tam kapanmada son pazar alışverişi hareketliliği
YEREL HABERLER Tam kapanmada son pazar alışverişi hareketliliği
(Özel) Babasının yaptığı 150 TL maliyetli düzenekle ilk adımlarını atan minik Özge protez bacakla bayrama koşarak girdi “Baba koşabilecek miyim?” diyerek yürekleri yakmıştı, bugün ilk antrenmanına koşarak başladı 13 günlükken sol bacağı kesilen 8 yaşındaki kızına, 150 TL maliyetle kurduğu düzenekle yürütmeyi öğreten baba, kızıyla birlikte koşma antrenmanlarına başladı Minik Özge, ‘Koşabilecek miyim?’ sorusunun ardından kavuştuğu yeni proteziyle ilk koşu antrenmanını tam notla geçti Baba Ali İhsan Yıldırım: “Koşmak hayalimizde” Özge Yıldırım: “Koştum, sevinçliyim”
YEREL HABERLER (Özel) Babasının yaptığı 150 TL maliyetli düzenekle ...
Konyaaltı Belediyesi, Kumluca güreşlerine hazır
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi, Kumluca güreşlerine hazır
Yılda 6 ayrı yer değiştiren çobanlar göç etmeye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yılda 6 ayrı yer değiştiren çobanlar göç etmeye ...
Büyükşehir’in bayram neşesi mobil konserleri sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’in bayram neşesi mobil konserleri sürüyor
MatcpUp çalıştayında enerji yönetimi ve verimliliği konuşuldu
YEREL HABERLER MatcpUp çalıştayında enerji yönetimi ve verimliliği ...
Alanya'da jandarmadan kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Alanya'da jandarmadan kenevir operasyonu