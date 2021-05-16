Yabancı dil eğitimindeki dijitalleşme pandemi sonrası da devam edecek

Alanya HEP Üniversitesi “Yabancı Dil Yüksekokullarında, COVİD19 Sürecinde Hazırlık Eğitimi Deneyimleri” başlıklı konferans; 13 farklı kurumdan 20 akademisyen ve sektör profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Alanya HEP Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen çevrimiçi konferansa, Pearson, Cambridge ve Oxford gibi İngilizce öğretiminde önemli yayınevlerinden sektör profesyonelleri de katıldı. Üniversitenin eğitim yönetim sisteminden gerçekleştirilen konferansta, “Uzaktan Eğitimde Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi, Uzaktan Eğitim Ortamları, Uzaktan Eğitimde Öğrenci Merkezlilik ve Öğrenci Katılımı, Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme” gibi konularda yararlı bilgi paylaşımları yapıldı. Üniversite Genel Sekreteri, Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Ertan Doğan, uzaktan eğitimde alt yapı entegrasyonunun gerekliliğine, Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul ise, yabancı dilin önemine değindi.



“Uzaktan yabancı dil öğreniminde, dijital teknolojilerin entegrasyonu önemli”

Toplantının açılış konuşmasını, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gaye Topa Çiftçi yaptı. Pandemi sürecindeki kısıtlamalardan akademik birimlerin de etkilendiğini dile getiren Çiftçi, "Konferansımızın amacı, Covıd19 nedeniyle yabancı dil hazırlık eğitiminde de uygulanan zorunlu uzaktan eğitim sürecinde dijital teknolojilerin dil eğitimine entegrasyonu konusunda yaşanan deneyimlerin paylaşılmasına ortam oluşturmak ve bu deneyimlerden pandemi sonrasında daha etkili eğitimöğretim model ve araçları olarak yararlanılmasına olanak sağlamak için zemin hazırlamaktır. Pandemi sürecindeki kısıtlamalardan en fazla etkilenen akademik birimlerin başında yüz yüze eğitime göre organize olmuş yabancı dil hazırlık okullarının geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Ayrıca dil yetkinliklerinin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri gibi kategorilerle tanımlanması ölçme değerlendirme yönünden yüz yüze ve denetimli ortamlara olan gereksinimi artırmaktaydı" diye konuştu.



“Uyum için yenilik arayışları sürüyor”

Dr. Öğretim Üyesi Gaye Topa Çiftçi, Pandemi sürecine uyum sağlamak için her alanda yenilik arayışına girildiğini, akademik birimlerin de bu konuda ciddi çaba sarf ettiğini söyledi. Çiftçi, "Tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da pandemi sürecine uyum sağlamak için yenilik arayışlarına girilmiş, acil uzaktan eğitim uygulamalarına geçilmiş, daha önceden uygulanmamış modeller denenmiştir. Bu süreçte hazırlık okulları yönetimleri daha önceden deneyimlemedikleri bu modelleri oluşturmak, ders yürütücüleri alışkın olmadıkları bir sistemde eğitim materyali ve derslerini tasarlamak zorunda kalmışlardır. 20202021 akademik yılında bu kez öğretenler ve öğrenenlerin uzaktan eğitime ilişkin farklı deneyimleri olmasına ve eğitim programlarının detaylı olarak tasarlanmasına karşın farklı bir zorlukla daha karşı karşıya kalınmıştır. Kampüslerini hiç görmemiş öğrenciler ve onlarla hiç yüz yüze gelmemiş ders yürütücüleri etkileşimin olmazsa olmaz sayıldığı dil öğretimi için uzaktan ekran başına geçmişlerdir. Artık yönetsel gereklilikler bulut ve benzeri dijital sistemler üzerinden devam etmekte, ders yürütücüleri sürekli farklı yöntemler bulmak için araştırma yaparak kendilerini geliştirmekte ve öğrenenlere kendi öğrenme sorumlulukları tam anlamıyla verilmektedir” şeklinde konuştu.



“Yabancı dil yüksekokullarında pandeminin etkileri yoğun hissedildi”

Uzaktan Eğitimde Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi, Uzaktan Eğitim Ortamları, Uzaktan Eğitimde Öğrenci Merkezlilik ve Öğrenci Katılımı, Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme konularında bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı konferans, 4 oturumda gerçekleşti. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gaye Topa Çiftçi, pandemi dönemindeki kısıtlamalardan akademik birimlerin etkilendiğine dikkat çekti. Pandemi sürecindeki kısıtlamalardan en fazla etkilenen akademik birimlerden birinin, yüz yüze eğitime göre organize olmuş yabancı dil hazırlık okullarının geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır” diyen Çiftçi, “2020 yılının yaz aylarında yüz yüze eğitim için umutlarımız olsa da uzaktan eğitim için kurumlarda ciddi bir hazırlık süreci içine girilmiştir. 20202021 akademik yılında bu kez öğretenler ve öğrenenlerin uzaktan eğitime ilişkin farklı deneyimleri olmasına ve eğitim programlarının detaylı olarak tasarlanmasına karşın, farklı bir zorlukla daha karşı karşıya kalınmıştır. Kampüslerini hiç görmemiş öğrenciler ve onlarla hiç yüz yüze gelmemiş ders yürütücüleri etkileşimin olmazsa olmaz sayıldığı dil öğretimi için uzaktan ekran başına geçmişlerdir. Artık yönetsel gereklilikler bulut ve benzeri dijital sistemler üzerinden devam etmekte, ders yürütücüleri sürekli farklı yöntemler bulmak için araştırma yaparak kendilerini geliştirmekte ve öğrenenlere kendi öğrenme sorumlulukları tam anlamıyla verilmektedir” diye konuştu.



“Yabancı dil öğreniminde dijital dönüşüm, pandemi sonrası da devam edecek”

Dr. Öğretim Üyesi Gaye Topa Çiftçi, yabancı diller yüksekokulları ve dil eğitimi veren tüm eğitim kurumları için dijital dönüşümünün önemine vurgu yaptı. Çiftçi, "Yaşanan tüm bu hızlı değişim herkes açısından çok sancılı geçmesine rağmen; karantinanın ilk uygulandığı tarihten bugüne gelindiğinde, daha önce mümkün olmayacağı düşünülen uygulamaların yapılabildiği ve bu uygulamaların zorluklarının yanında çeşitli avantajlar sağladığı görülmüştür. Hayat normale döndüğünde tüm alanlarda olduğu gibi hazırlık eğitiminde de dijital entegrasyon ve uzaktan öğrenmenin kendini güçlü bir şekilde hissettireceği gerçeği kabul görmüştür. Bu bağlamda, konferansımızın Yabancı Diller Yüksekokulları ve dil eğitimi veren tüm eğitim kurumlarına dijital dönüşüm sürecinde yararlı ve yol gösterici nitelikte olmasını umut ederiz" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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