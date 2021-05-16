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4 kişilik İsviçreli aile, 2 bisikletle Türkiye'yi geziyor

DHA

4 kişilik İsviçreli aile, 2 bisikletle Türkiye'yi geziyor


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)İSVİÇRELİ mimar Martin Burger (42), eşi ve iki çocuğu ile bisikletle Türkiye'yi geziyor. Burger ailesi, Türkiye'de üç ay boyunca 3 bin kilometre yol yapacak.
İsviçre'nin Aaran şehrinde yaşayan mimar Martin Burger, eşi fizyoterapist Sbiylle Burger, çocukları ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Noemi (9) ve 1'inci sınıf öğrencisi Aline (7) ile bisikletle Türkiye'yi geziyor. Burger ailesi, 16 Nisan'da uçakla, iki bisikletleri de yanlarında olarak İzmir'e geldi. İzmir'den yola çıkan aile, sırasıyla İzmir'de Efes, Aydın, Denizli'de Pamukkale'yi gezerek, Muğla'nın Seydikemer ilçesi üzerinden Kaş'a geldi. Kaş'ta Saklıkent ve Patara Antik Kenti'ni gezen aile, Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Demre'nin Çayağzı Limanı'ndaki kamp alanında üç gün kamp yapan aile, Myra Antik Kenti'ni ve Andriake Antik Kenti'ni gezdi. Gündüzleri belirli zaman diliminde çocuklarını ders çalıştıran aile, Çayağzı Plajı'nda güneşin ve denizin tadını çıkardı.
'TÜRKİYE'DE 700 KİLOMETRE YOL YAPTIK'
Martin Burger, 2010'da İsviçre'den bisikletle yola çıkarak, Çin'e kadar gittiklerini belirterek, "Edirne'den başlayarak Kırklareli, İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bolu, Ankara, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Ağrı'yı gezerek, İran'a geçmiştik. O gezide Türkiye ve Türk insanı bizi çok etkilemişti. Pandemi döneminde çocuklarımızla birlikte bisikletle Türkiye'yi gezmeye karar verdik. Şu ana kadar 700 kilometre yol yaptık. Üç ay Türkiye'de kalarak, 3 bin kilometre yol yapacağız. Bazı yerlerde 23 günlük kamplar yapıyoruz. Bu kamplarda çocuklarımızın derslerine çalışıyoruz. Denize giriyor, doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Günde 3085 kilometre arasında yol alıyoruz. Özel yapım iki bisikletle yolculuk yapıyoruz" diye konuştu.
'DÜNYANIN EN HARİKA İNSANLARI TÜRK İNSANI'
Amaçlarının Türkiye'nin güzelliklerini görmek, Türk kültürünü, Türk insanını tanımak olduğunu aktaran Burger, şöyle konuştu:
"Çocuklarımıza Türkiye'nin güzelliklerini, çok önemli tarihi yerlerini tanıtmak istiyoruz. Geceleri çadırda kalıyoruz. Arada bir otelde, pansiyonda kalıyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de hiçbir sorun yaşamadık. Güvenli bir ülke. Çocuklarımız Türk insanının konukseverliğine, cana yakınlığına hayran kaldı. Her yerde insanlar bize bir şeyler ikram ediyor, hediye ediyor. Şunu çok samimi söylüyorum. Hiçbir İsviçreli, bir yabancıya bir bardak çay ikram etmez. Ama burada insanlar bize sebze, meyve veriyor. Yemek ikram ediyor. Dünyanın en harika insanları Türk insanı. Çocuklarımız 'tekrar gelelim' diyor."
Antalya'da Olimpos Antik Kenti'ni gezeceklerini, ardından Konya, Aksaray'ı geçerek Kapodokya'ya gideceklerini söyleyen Martin Burger, "Kapodokya'da yeni bir rota belirleyeceğiz. Temmuz ayı ortasında İzmir'den uçakla, İsviçre'ye döneceğiz" dedi.
'BU GÜZEL ÜLKEYİ NİÇİN KİRLETİYORLAR'
Ailenin büyük kızı Noemi Burger ise "Kardeşim de ben de Türkiye'yi çok sevdik. Türkler bize çok yardımcı oluyor. Türkiye çok güzel bir ülke. Ailemizle yine gelmek istiyoruz. Türkiye'de bir şey çok kötü. İnsanlar çöplerini caddeye, yola, doğaya rastgele atıyor. Bu güzel ülkeyi niçin kirletiyorlar. Bunu yapmasınlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2021-05-16 11:03:13

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