Antalyaspor'da gözler kupaya çevrildi



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)SÜPER Lig'i 16'ncı sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor'da gözler, Beşiktaş ile oynayacağı Türkiye Kupası finaline çevrildi. Kırmızı beyazlı ekipte tek hedef, 55 yıllık kulüp tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmek.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 42 hafta sonunda 9 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 yenilgi ile 44 puan toplayarak, ligi 16'ncı sırada tamamladı. Akdeniz ekibinde tüm gözler, salı günü İzmir'de Beşiktaş ile oynanacak Türkiye Kupası finaline çevrildi.

GÖZLER KUPA FİNALİNDE

Kulüp tarihinde 2'nci kez finale yükselen ve kupada oynadığı tüm maçlarını gol yemeden kazanan Fraport TAV Antalyaspor'da, bütün planlar kupayı kazanmak üzerine. Akdeniz ekibi, rakibini yenerek 55 yıllık kulüp tarihinde Türkiye Kupası'nı ilk kez müzesine götürmeyi hedefliyor. Antalyaspor, kafilesi pazartesi günü özel uçakla İzmir'e giderek maç saatini bekleyecek. Fraport TAV Antalyaspor ile Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş arasında oynanacak mücadele, salı günü saat 20.45'te İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon ligde topladığı 44 puanın 25'ini iç sahada kazandı. Kırmızı beyazlı takım iç sahada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi alırken, rakip takımlara 24 gol attı, kalesinde ise 28 gole engel olamadı. Antalyaspor, bu sezon deplasmanda istenen performansı sergileyemedi. Antalyaspor, 20 dış saha maçında taraftarlarını sadece 3 kez sevindirebildi. Kırmızı beyazlı ekip 3 galibiyetin yanı sıra, deplasmanda 10 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Antalyaspor, rakiplerine dış sahada 17 gol atarken kalesinde ise 27 gol gördü.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-05-16 11:41:45



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