Siparişleri yaylaya çıkmadan önce alıp, yılda sadece 4 kilo üretiyorlar Her derde deva kara kovan balı, 1960 rakımlı Çimi Yaylası'nda üretiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siparişleri yaylaya çıkmadan önce alıp, yılda sadece 4 kilo üretiyorlar Her derde deva kara kovan balı, 1960 rakımlı Çimi Yaylası'nda üretiliyor

İHA

Siparişleri yaylaya çıkmadan önce alıp, yılda sadece 4 kilo üretiyorlar Her derde deva kara kovan balı, 1960 rakımlı Çimi Yaylası'nda üretiliyor

Antalya’nın Akseki ilçesinde atadan kalma 80 yıllık kara kovanlarda 1960 metre yükseklikte üretilen kara kovan balı için siparişler yaylaya çıkmadan önce alınıyor, tüm yıl boyunca ise en fazla 4 kilogram üretilebiliyor. Üçüncü kuşak arıcı Ahmet Arıcı, 50 yıldır kara kovanlarda ürettikleri ballarla aynı zamanda bir geleneği de devam ettirdiklerini söyledi.
Antalya’nın Akseki ilçesinde 1960 rakımlı meşhur Çimi Yaylası'nda insan eli değmeden kara kovan balı üretimi sürüyor. Atalarından kalan kara kovanların çok kıymetli olduğunu anlatan Ahmet Arıcı, fenni arıcılığın gelişmesi ve yayılması ile birlikte yöre kültürünün bir parçası olan kara kovan bal üretimi geleneğinin de yok olmaya başladığını söyledi.
Kara kovan bal üreticisi Ahmet Arıcı, "Babam ve dedelerimiz hayatlarını arıcılık yaparak geçirdiler. Belki 200'den fazla kara kovanları vardı. Kara kovanlar bize atalarımızdan kalan bir yadigardır. Abim Mevlüt Arıcı ile kara kovan arıcılığını bu yüzden tüm incelikleri ile biliyorum. Ben kara kovansız asla yapamam, bunun zevki hiçbir şeye benzemiyor. Eskiden Çimi Yaylası'na binlerce kara kovan konurdu. Yeni nesil fenni arıcılığa yöneldi, kara kovan sayısı giderek azalıyor” dedi.
Ataları arıcılıkla uğraştıkları için soy isimlerinin Arıcı olarak konulduğunu söyleyen Ahmet Arıcı, “Zamanında büyük dedem arıcılık yaptığı için bize arıcı soy ismi verilmiş. Bizim atalarımız asırlardır Akseki’nin Çimi köyünün Çimi Yaylası'nda arıcılık yapmışlardır. Bende 50 yılı aşkındır arıcılık yapıyorum. Kendim hobi olarak yapmama rağmen 200 civarında kovanım var. Bu kovanlardan 80 tanesi dedemden kalan kara kovanlardır. Abim Mevlüt Arıcı’nın ise 100 civarında kovanı var. Onun da ayrıca 50 civarında dedelerimizden kalan kara kovanı mevcuttur" dedi.

"Bal şifadır”
Balın her türlü derde derman olduğuna dikkat çeken Arıcı, “Bal şifadır. Sağlık için üretilmektedir. Biz o niyetle arıcılık yapıyoruz. Bal alan vatandaşlar çok güvendiği insanlardan bal almalıdır. Dünyada en güzel besin budur. Çimi Yaylası'nda yapılan araştırmalarda yaklaşık 2 bine yakın çiçek türü olduğu biliniyor. Biz buraya ilkbaharda çıktığımızda rengarenk çiçekler doğayı süslemektedir. Burası yaklaşık 2000 metre rakımlıdır. Buranın her tarafı doğaldır. Burada ekili alan yoktur. En yakın ekili alan 17 kilometre Akseki bölgesindedir. Her yerde doğal organik bal satılıyor ama burada hiç ekim dikim yapılan bir yer olmadığından tamamen her şey doğal ve organiktir. İnsanlar bu bilinçle burada organik bal üretmektedir" dedi.

“Kara kovanlar orijinaldir”
Kara kovanların dedelerinden kaldığı şekilde orijinalliğini koruduğunu söyleyen Arıcı, “Kara kovan dediğimiz eski atalarımızdan kalan kovanlardır. Bu kovanları özel çamurlarla kapatıyoruz. Orijinal kara kovanın kapaklarında kesinlikle ve kesinlikle boya kullanılmaz. Arılarımızın bulunduğu Türkiye’de kara kovanların sayısı oldukça azaldı. Kara kovanın bakımı oldukça zordur. Yılda 23 kilogram bal alabilirsiniz. Fazla bal olmaz. Her şey organik ve doğal olur" diye konuştu.
Ahmet Arıcı, kara kovanı ise şöyle tarif etti:
"Top kovanın içinde hazne dediğimiz bölüm vardır. Önüne 7 tane petek koyuyoruz. O kışın kendisine kalıyor. Arı onu kışın yedikten sonra arı arkaya doğru kendi doğal ürününü arkaya doğru yapmaya çalışır. Yalnız belirli bir zamana kadar içinde yavru yapar. O yavrunun içinde kabuk bırakıyor. Sır dediğimiz olay odur. İnşallah bu mevsimden sonra bir ay sonrasında bala döndürür. Esas orijinal olan bu baldır. Yılda 2 veya 3 kilogram, en fazla 4 kilogram kadar bal oluyor. Gerçek bal dediğimiz budur. Şifadır. Bunların dışını özel çamurla sıvarız. Her şey doğaldır. İçindeki petekler her şey doğadan gelen ürünlerle yapılmıştır.”
Kara kovan balının fenni kovan balına göre biraz daha pahalı olduğunu dile getiren Arıcı, “Zaten bu kara kovanın balları satılmış durumdadır. Çünkü siparişler yaylaya çıkmadan alınır. Tabii ki ne kadar bal çıkacağını bilmiyoruz. Bazen de herkesin siparişlerini karşılayamıyoruz” diye konuştu.
Çimi Yaylası'nda üretilen balın özelliğini anlatan Mevlüt Arıcı, “Akseki’nin Çimi Yaylası'nın özelliği, şalba otu, sütleğen ve geven bitkisinin balı birleşimi. Bu bitkiler birleşince balın kalitesi ortaya çıkıyor. İşte bu üçlü birleşince Çimi Yaylası'nın lezzetli kaliteli balı oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tam kapanmanın son gününde turistler sahile akın etti
YEREL HABERLER Tam kapanmanın son gününde turistler sahile akın etti
Genç kızın izin belgesiz ticari taksiyle yolculuğu pahalıya maloldu
YEREL HABERLER Genç kızın izin belgesiz ticari taksiyle yolculuğu ...
Antalyaspor ligi 16. bitirdi
YEREL HABERLER Antalyaspor ligi 16. bitirdi
Antalyaspor'da gözler kupaya çevrildi
YEREL HABERLER Antalyaspor'da gözler kupaya çevrildi
Eli acımasın diye, odun ve şofben hortumuyla dövmüş
YEREL HABERLER Eli acımasın diye, odun ve şofben hortumuyla dövmüş
4 kişilik İsviçreli aile, 2 bisikletle Türkiye'yi geziyor
YEREL HABERLER 4 kişilik İsviçreli aile, 2 bisikletle Türkiye'yi ...
Falez plajları sezona hazır
YEREL HABERLER Falez plajları sezona hazır
ATSO Başkanı Çetin: “Haydi Antalyaspor, kupayı al, bize bir bayram daha yaşat”
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: “Haydi Antalyaspor, kupayı al, ...
Kuruyan İkiz Göller yağışlarla yeniden hayat buldu
YEREL HABERLER Kuruyan İkiz Göller yağışlarla yeniden hayat buldu
Sağlıkçılardan aynı çatı altında yaşadıkları herkesin aşılanması talebi
YEREL HABERLER Sağlıkçılardan aynı çatı altında yaşadıkları herkesin ...
Yabancı dil eğitimindeki dijitalleşme pandemi sonrası da devam edecek
YEREL HABERLER Yabancı dil eğitimindeki dijitalleşme pandemi sonrası ...
Antalya'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları
YEREL HABERLER Antalya'da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları
Antalya’da şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi Sokaklara dökülen siyah-beyazlı taraftarlar erik dalı eşliğinde oynadı, meşale yakıp havai fişeklerle şampiyonluğu kutladı Konvoy düzenleyen taraftarlara polisler müsaade etmedi
YEREL HABERLER Antalya’da şampiyonluk sevinci kısıtlama ...
Fraport TAV Antalyaspor  -  İttifak Holding Konyaspor maçının ardından 
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor  -  İttifak Holding Konyaspor ...
Parlatan: "Sıralamada rahat iki takımın görüntüsü sahaya yansıdı"
YEREL HABERLER Parlatan: "Sıralamada rahat iki takımın görüntüsü ...
Yanal: "Antalyaspor'a ilk kupasını kazandırmak tarihi bir başarı olacak" FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Kupada her iki takım da tüm gücünü ortaya koyacak"
YEREL HABERLER Yanal: "Antalyaspor'a ilk kupasını kazandırmak tarihi ...
Fraport TAV Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor: 0-0
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor: ...
Fraport TAV Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (Maç ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk ...
Fraport-TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport-TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor ...
Antalya'da tam kapanmanın ikinci semt pazarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Antalya'da tam kapanmanın ikinci semt pazarına yoğun ...
Lokman Atasoy, Başkan Böcek'in danışmanı oldu
YEREL HABERLER Lokman Atasoy, Başkan Böcek'in danışmanı oldu
AESOB Başkanı Dere:" Sürecin yükünü küçük esnaf çekti"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere:" Sürecin yükünü küçük esnaf ...