(Özel) Polis sahilde derin uykuya dalan kadını uyandırmak için uzun süre uğraştı Otururken bile gözlerini açamayan kadın, yaklaşık yarım saat sonra kendine gelebildi Ceza yazılacağını sanıp “Bayram bayram ceza yazarsan insan değilsin” diyerek polislere tepki gösteren kadın, ceza işlemi uygulanmayacağını öğrenince bölgeden ayrıldı

Antalya’da sahilde ağaç gölgesinde uyuyakalan kadını polis ekipleri uyandırmak için uzun süre uğraştı. Polisle konuştuğu sırada bile uyuyan kadın, ceza yazılacağını düşünüp tepki gösterdi. Polislerin sığınma evine götürme teklifini kabul etmeyen kadın bölgeden ayrıldı.

Konyaaltı sahilinde öğlen saatlerinde yaşanan olayda, bir kadının ağaç gölgesinde hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, isminin Hatice A. olduğu öğrenilen kadını uyandırmaya çalıştı. Kadın polis memurlarının seslenmesine tepki vermeyen kadın, ardından bir ara uyanıp, uykusuz olduğunu söyledi. Otururken bile uyuyakalan Hatice A., ekiplerin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucu kendine gelebildi. Ekip otosuna götürüldüğü sırada kendisine ceza yazılacağını zanneden Hatice A., “Bayram bayram ceza yazarsan insan değilsin” diyerek ekiplere tepki gösterdi.

Kimlik bilgileri sorgulanıp herhangi bir adres kaydı bulunmadığı öğrenilen Hatice A., polis ekiplerinin sığınma evine götürme ve yardım teklifini geri çevirdi. Cezai işlem uygulanmayan Hatice A., ardından bölgeden uzaklaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.