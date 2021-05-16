Antalya´da hortum seraya zarar verdi



Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Elmalı ilçesinde ortaya çıkan hortum seraya zarar verdi. Seranın naylon örtüsünü parçalayıp, demir direğini yerinden söken hortumun yaklaşık 35 bin liralık zarar verdiği belirtildi.

Elmalı´ya bağlı Çukurelma Mahallesi´nde saat 15.30 sıralarında hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan hortum İsmail Samanlı´nın serasını da vurdu. Hortum nedeniyle İsmail Samanlı´nın 1 hektar serasının bir bölümünde zarar oluştu. Seranın naylon örtüsü yırtılırken, metal iskeleti taşıyan direklerden biri de yerinden söküldü. Serada 35 bin lira civarında hasara neden olan hortum bir süre sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Elmalı Mehmet AKIN

2021-05-16 19:51:58



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