Motosikletiyle köpeğe çarpıp yaralandı, 19 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi

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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, motosikletle seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarpan Ramazan Bekçi (28), yola savruldu. Kazada ağır yaralanan Bekçi, tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 27 Nisan günü saat 08.30 sıralarında, Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Bekçi, kullandığı 07 HVL 52 plakalı motosikletle aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletten yola fırlayan kasksız Ramazan Bekçi, yolda sürüklenip başını çarparak, ağır yaralandı. Ramazan Bekçi için çevredekiler, sağlık ekibi çağırdı. Kaza yerine gelen ekipler, Bekçi'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçede bulunan özel bir hastaneye götürdü. Ramazan Bekçi tedaviye alınırken, çarptığı köpeğin ise kaza yerinden uzaklaşması görüntülere yansıdı.

19 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı Ramazan Bekçi, 19 günlük yoğun bakım sürecinin ardından bu sabah doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-05-16 22:05:53



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