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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Stakin fırtınasına karşı propolis önerisi

İHA

Stakin fırtınasına karşı propolis önerisi

Anadolu Propolisinin Sitokin Fırtınasını engellediğini belirten uzmanlar, pandemi döneminde propolisin düzenli kullanımını öneriyor.
Pandemi sürecinde, COVID19 enfeksiyonunun tedavisine destek olarak araştırılan doğal gıda takviyelerinin sayısı her geçen gün artıyor. Bu takviyeler arasında en dikkat çekeni ise polifenol içeriğiyle güçlü antioksidan ve antiviral etkilere sahip doğal bir arı ürünü olan propolis. Uzmanlar, propolis kullanan korona virüs hastalarının iyileşme sürecine olumlu katkıda bulunduğunu belirtiyor.

“Umut vaad eden bir doğal gıda takviyesidir”
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak, propolisin Covıd19 enfeksiyonunda görülen sitokin fırtınasını baskılayıcı etki gösterdiğine dair bilimsel çalışmalar olduğunu belirterek “Korona virüs olarak bilinen Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS), dünya çapında hızla yayılmaya devam eden ve halk sağlığını tehdit eden bir salgına dönüştü. Akut solunum yetersizliği ve organ fonksiyonlarında bozukluklarla seyreden bu hastalığın tedavisinde inflamasyonu baskılayacak destekler araştırılmakta. Yürütülen son bilimsel çalışmalar, propolisin korona virüs enfeksiyonunda görülen ve sitokin fırtınası olarak adlandırılan bağışıklık sisteminin hiperaktivasyonu sonucu verilen bağışıklık yanıtı üzerine dengeleyici etkisi olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar, propolisin içerindeki polifenol bileşenlerin bağışıklık sistemin aşırı yanıtına bağlı görülen sitokin fırtınasını baskılayarak bağışıklık yanıtını dengelediğini bildirmektedir. Propolis zengin polifenol profiliyle, Covıd19 tedavisinde faydalanılabilecek umut vaad eden bir doğal gıda takviyesidir” dedi.

“Pandemi sürecinde beslenmenizi Propolis gibi doğal antioksidanlarla zenginleştirmenizi öneriyorum”
Beslenme ve Diyet Uzmanı Elvan Odabaşı, pandemi sürecinde bağışıklığı destekleyebilecek doğal gıdaların önemine değinerek, “Araştırmalara göre Beden Kitle İndeksi’ne göre hafif şişman ve obez grubuna giren kişiler Covid19 riskinde normal kilolu bireylere göre daha fazla risk altında. Aynı zamanda bu grupta, hastalıkla beraber oluşacak komplikasyonların daha şiddetli yaşandığı ve normal kilolu bireylere göre ölüm oranlarının daha yüksek olduğu belirtiliyor. Pandemi sürecinde beslenmenizi Propolis gibi doğal antioksidanlarla zenginleştirmenizi öneriyorum. İçinde bulunduğumuz dönemde en çok ihtiyacımız olan da bu, yani polifenollerden zengin beslenme. Yapılan bir bilimsel çalışmada, Anadolu propolisin içeriğinde doğal olarak bulunan fenolik ve flavonoid bileşenlerin korona virüs üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, Anadolu propolisin, SARSCoV2 virüsünün ACE2 reseptörüne bağlanmasını önleyici etki gösterdiği tespit edilmiştir” diye konuştu.

“Covid19 hastasında Anadolu propolisinin dikkat çekici etkileri”
Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu propolisinin güçlü bileşiminden ve pandemi sürecindeki kullanımına dikkat çekti. 2021 yılı Nisan ayında Acta Medica Mediterranae dergisinde yayınlanan ‘Covıd19 ve Anadolı Propolisi: bir olgu sunumu’ başlıklı vaka raporunda medikal tedaviye cevap vermeyen Covid19 hastasında Anadolu propolisinin dikkat çekici etkilerinin bildirildiğini söyleyen Samancı, " Salgın sürecinde tüketimi artan propolis ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar, bağışıklık dengeleyici ve sitokin fırtınasını baskılayıcı etkileri olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu.

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