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Ligin en hareketli takımı Alanyaspor

DHA

Ligin en hareketli takımı Alanyaspor


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)Aytemiz Alanyaspor iyi başladığı 2020-2021 sezonunu 60 puanla 7'nci sırada tamamlarken, lig istatistiklerinde ise üst sıralarda yer aldı. Alanyaspor'un öne çıkan istatistiklerinin başında ligin topa sahip olma yüzdesi en yüksek takımı konumunda olması dikkat çekiyor. Ayrıca Alanyaspor, şampiyon olan Beşiktaş'ın ardından sezon boyunca en fazla liderlik koltuğunda oturan takım oldu.
Aytemiz Alanyaspor başarılı başladığı 20202021 sezonunu inişli çıkışlı bir grafik çizerek tamamladı. Özellikle ligin 2'nci yarısında istenmeyen puan kayıpları yaşayan Akdeniz temsilcisi, ortaya koyduğu futbolla herkesin beğenisini topladı. Yüzde 85,6 ile başarılı pas yüzdesi en yüksek takım konumunda olan Akdeniz temsilcisi, oynadığı tüm maçlarda neredeyse oyun olarak üstün olan taraftı. 42 hafta boyunca topa daha çok sahip olan, oyunu genellikle rakip sahaya yıkan, kısa ve sık ara paslarla oyun kurmayı tercih eden Alanyaspor, rakibinin agresif oynamasına sebep olan bir oyun tarzı sergiledi. Sezon boyunca en çok, kendisine karşı kapanan takımları açmakta zorlanan Alanyaspor, bu sorunu genellikle duran top organizasyonları ve sık gol pozisyonlarına girerek çözmeye çalıştı. Özellikle geriye düştüğü maçlarda kazanmayı başaran Akdeniz temsilcisi, sezon boyunca en çok akan oyundan gol buldu. Toplam 58 kez rakip fileleri havalandıran Alanyaspor'un bu gollerinin 28'i akan oyundan, 17'si duran toptan, 8'i penaltıdan ve 5'i kontra ataktan geldi.
10 HAFTAYI LİDER KAPATMAYI BAŞARDI
Özellikle ligin ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen Akdeniz temsilcisi, 10 hafta boyunca liderlik koltuğunda oturdu. Alanyaspor, ligi şampiyon bitiren Beşiktaş'ın ardından bu sezon en uzun süre lider olan takım oldu. Sahada her zaman istekli ve hareketli oyunuyla yüksek seyir zevki veren turuncu yeşilli takım, ligin 2'nci yarısında istemediği sonuçlar alarak puanlar kaybetti. Buna rağmen özellikle zorlu rakiplerinden puan almayı bilen Akdeniz temsilcisi 4 büyüklerden de puanlar koparmayı başardı. Galatasaray ve Beşiktaş'ı ligin ilk yarısında yenen Alanyaspor, Fenerbahçe'den 2'nci yarı oynanan maçta 1 puan alabildi. Bunların yanı sıra Alanyaspor, bir diğer zorlu rakibi Trabzonspor'u ise deplasmanda 3-1 mağlup ederken, Alanya'daki maçta da sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Öte yandan turuncu yeşilli takımın bu sezonki en farklı galibiyeti 4'üncü haftada 6-0'lık skorla Hatayspor'a karşı gelirken, Alanya ekibi en farklı mağlubiyetlerini ise 3-0'lık skorlarla Beşiktaş ve Kasımpaşa'dan aldı.
EVİNDE KAYBETMİYOR, DEPLASMANDA KAZANAMIYOR
Aytemiz Alanyaspor bu sezon evinde oynadığı 20 maçın yalnızca 4'ünü kaybederken, 4 maçta rakibiyle puanları paylaştı. Evinde toplam 40 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, deplasmanda aynı performansı sergileyemedi. Rakiplerine konuk olduğu 20 karşılaşmadan 5'ini kazanabilen Alanyaspor, 5 maçta ise 1 puan aldı. 10 karşılaşmada istediği sonuçları alamayan ve mağlup olan turuncu yeşilli takım deplasman maçlarında toplam 20 puan toplayabildi.
Diğer yandan Alanyaspor evinde oynadığı 20 maçta rakip fileleri 42 kez havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü. Yalnızca iki maçta gol atma başarısı gösteremeyen Akdeniz temsilcisi, 7 iç saha maçında kalesini gole kapattı. Deplasmanda ise 16 kez gol sevinci yaşayan Alanyaspor takımı kalesinde 24 gol gördü. 9 maçta aradığı golü bulamayan turuncu yeşilli takım, 5 maçta ise rakibine gol sevinci yaşatmadı.
ALANYASPOR'DA 15 FARKLI İSİM GOL SEVİNCİ YAŞADI
Alanyaspor bu sezon toplamda 58 kez rakip fileleri havalandırırken, bu golleri 15 farklı isim attı. Takımın en golcü ismi 11 golle sol kanat oyuncusu Brezilyalı Davidson olurken, onu 8 golle forvet Khouma Babacar, 7'şer golle ligin 2'nci yarısı Trabzonspor'a transfer olan Tasos Bakasetas ve Mustafa Pektemek, 5 golle Adam Bareiro, 3'er golle Steven Caulker, François Moubandje ve Berkan Kutlu, 2'şer golle Salih Uçan, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu ve Georgios Tzavellas, 1'er golle de Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl ve Fatih Aksoy takip etti.
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-05-17 10:37:42

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