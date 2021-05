Dr. Ünal Hülür: “Tüm dünyanın sağlığına kavuşmasındaki kilit, sağlık çalışanları hemşirelerdir”

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, tüm dünyanın sağlığına kavuşmasındaki kilit sağlık çalışanlarının hemşireler olduğunun altına çizerek “Salgın döneminde ülkemiz dahil tüm dünyanın sağlığına kavuşmasında kilit sağlık çalışanı olarak hemşirelerin ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğu bir kez daha ortaya konmuştur” dedi.

1218 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısı ile yazılı bir basın açıklaması gerçekleştiren Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, korona virüs salgınında ön saflarda gayret gösteren hemşirelere teşekkürlerini iletti.

“Hemşireler, salgının görülebileceği her birimde ve her yaş grubuna hemşirelik hizmeti sunmaktadır”

Hemşirelerin salgın döneminde zorlu koşullarda çalıştığını belirten Dr. Ünal Hülür, “Dünyanın her yerinde hemşireler; sınırlı kaynaklarla, en zorlu koşullarda, zaman mekan kavramı olmadan, büyük bir özveriyle, sağlık hizmeti sunmak için çalışmaktadır. 2020 yılından beri Covid19 salgını mücadelesinde yedi gün 24 saat, ön safta, hastalarla yakın temasta çalışan hemşireler, Covid19 salgının görülebileceği her birimde ve her yaş grubuna hemşirelik hizmeti sunmaktadır. Salgın döneminde ülkemiz dahil tüm dünyanın sağlığına kavuşmasında kilit sağlık çalışanı olarak hemşirelerin ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğu bir kez daha ortaya konmuştur” diye konuştu.



“Kötüleşen hastaların yoğun bakım süreçlerine şahitler”

Hemşirelerin salgın sürecinde stres altında çalıştıklarını belirten Hülür, “Antalya İl sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların da Covid19 salgın mücadelesinde etkin/etkili görev aldığı bilinmektedir. Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı rehberler doğrultusunda hemşirelik hizmetlerini yeni bakım algoritmaları oluşturarak sunmaktalar. Kişisel koruyucu ekipmanla çalışmanın ve bulaş riskinin verdiği stres gibi zorlukları yanında, çok kısa sürede kötüleşen hastaların yoğun bakım süreçlerine şahit olarak mesleklerini icra etmekteler” şeklinde konuştu.



“Fedakarca hizmetler için şükranlarımı sunuyorum”

Hemşirelere teşekkürlerini ileten Hülür, “Covid19 salgını sürecinde Filyasyon, 2. Ve 3. Basamak Sağlık Hizmetleri ve Aşılama Hizmetleri gibi alanlarda zorlu mücadelenin en ön saflarında bulunan sağlık kahramanı olan hemşirelerin verdiği fedakarca hizmetler için şükranlarımı sunar, 12 Mayıs Hemşireler Günü ve 12 18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutlarım” ifadelerini kullandı.

