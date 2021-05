Biri, ayağını araç ezen 2 yavru köpeği girdiği kaya oyuğundan itfaiye çıkardı

Süleyman EKİNAdem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da park halindeki otomobilin hareket etmesi sonucu ayağı ezilen yavru köpek ile yanındaki kardeşi, can havliyle kaçtıkları ormanlık alanda büyük bir kayanın oyuğuna girdi. Buradan çıkamayan yavru köpekler, itfaiye yardımı ile kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Akkuyu Mahallesi 1041 Sokak´ta meydana geldi. Sürücü, park halindeki otomobilini hareket ettirince aracın altında yatan yavru köpeklerden birinin ayağı ezildi. Can havliyle bulunduğu yerden uzaklaşan yavru köpek ve kardeşi birkaç metre uzaklıktaki ormanlık alana girdi. Yaşananları gören, sürücüye seslerini duyuramayan çevredekiler, köpeklere yardım etmek için ormanlık alana girdi, ancak bulamadı. 5-6 saatlik arama sonunda büyük bir kayanın altındaki oyuktan köpeklerin sesini duyanlar, itfaiyeye haber verdi.

'İTFAİYE KURTARDI'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye kurtarma aracı ile gelen kurtarma ekibi, yarım saatlik çalışmanın ardından köpekleri bulundukları yerden çıkardı. Mama ve su verilen köpeklerden yaralı olanı çağırılan hayvan ambulansı ile veterinere götürüldü.

Evinin camından dışarı bakınca olayı gördüğünü belirten Sevgi Kara, "Yavru köpekler park halindeki bir arabanın altındaydı. Yukarıdan araç sahibine seslendim. O an araç hareket etti ve köpeklerden biri ezildi. Komşumun beslediği köpeklerden biriydi. Köpek can havliyle oradan uzaklaştı ve bu ormanın içine girdi. Sonrasında indik ve aramaya başladık. 5-6 saatlik aramanın sonunda yaralı köpek ve başka bir yavru köpeğin kayanın altında olduğunu fark ettik. Çıkarmak için çok uğraştık ancak başarılı olamayınca hemen itfaiyeye haber verdik" dedi.

Emine Mart ise, "Bugün karşı komşum arayarak köpeklerden birine araç çarptığını söyledi. Yakalamaya çalıştık, başarılı olamadık. Birkaç saat geçtikten sonra kızımla birlikte bölgeye geldik ve sesini duyduk. Sonrasında kayanın altında olduğunu anladık. Uğraştık ama çıkaramadık. İtfaiyeyi aramak zorunda kaldık. Burada onlarca köpek yaşıyor. Kısırlaştırılmaları lazım. Mama desteği verilmesi lazım. Ben hiçbir şey yemiyor içmiyorum neredeyse. Haftada bir mama alıyorum. Sırf bu köpekleri besliyorum" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİNAdem AKALAN

2021-05-17 12:22:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.