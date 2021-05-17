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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı

DHA

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz alkollü sürücü Barış F. (34), ekiplerin üzerine otomobil sürdü. Yaklaşık 5 kilometre kovalamacanın ardından motosikletli yunus timi tarafından yakalanan Barış F. ve arkadaşı Enes A.'ya (21), 15 bin 463 TL ceza uygulandı. 
Olay, Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Antalyaspor Kavşağı'nda uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 06 BHT 751 plakalı otomobilin sürücüsü Barış F., daha sonra ekiplerin üzerine aracı sürüp kaçmaya başladı. Peşine çok sayıda ekibi takan sürücü Barış F. ile yanındaki arkadaşı Enes A., yaklaşık 5 kilometre sonra Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Menzil Işıklı Kavşakta, motosikletli yunus polisleri tarafından önleri kesilerek yakalandı. Sürücü Barış F.'nin 1.59 promil alkollü ve ehliyetinin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri, Barış F. ile arkadaşı Enes A.'yı kelepçeleyerek otomobil içerisinde arama yaptı. Ekipler ayrıca sürücü ile arkadaşına maske vererek takmalarını istedi.
'TOPLAM 15 BİN 463 TL CEZA'
Barış F.'ye, 'dur ihtarına uymama', 'trafiği tehlikeye düşürme', 'ehliyetsiz araç kullanma', 'alkollü araç kullanma', 'araca cam filmi takma', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal' ve 'maske takmama' suçlarından 11 bin 413 TL, arkadaşı Enes A.'ya ise 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal' ve 'maske takmamak'tan 4 bin 50 TL olmak üzere, toplam 15 bin 463 TL ceza uygulandı.
'ARABA EMANET'
Sürücü Barış F., polis ekiplerine otomobilin çekilmemesi ve ceza yazılmaması konusunda uzun süre dil döktü. Barış F., "Kaçmaktan cezayı yazın ama alkolden yazmayın, çünkü araba sahibi bayandır. Arabayı emanet almışız, komiserim kurban olduğum" dedi. Polis memurunun "Kime teslim edeceğiz arabayı" diye sorması üzerine Barış F., arkadaşı Enes A.'yı işaret ederek, "Ehliyeti var, alkol içmemiş. Kurban olduğum yapmayın etmeyin" dedi.
'200 KM HIZLA GELDİM'
Polis ekipleri olayla ilgili tutanak tutarken, Barış F.'nin de okuyup imzalamasını istedi. Bu sırada Barış F.'nin "Senlik bir şey varsa imzalarım" demesi üzerine polis memuru, "Ben buraya yalan yazmam. Ben oradaydım. Neyse o, sen dur ihtarına uymadın kaçtın. Ben seni niye kovaladım, buraya kadar senin peşinden niye geldim, 200 kilometre hızla geldim. Kendi hayatımı riske attım. Niye geldim, keyfimden mi geldim. Durmadın o yüzden geldim. Bu da 'dur' ihtarına uymamak demektir" dedi. 
İkili, işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-05-17 12:31:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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