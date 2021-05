Çevrimiçi Söyleşiler’in son konuğu Mevlüt Yeni oldu

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin düzenlediği Çevrimiçi Söyleşiler’e konuk olan Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, bilgi ve tecrübelerini öğrencilere aktardı.



Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayşen Yalman moderatörlüğünde gerçekleştirilen Çevrimiçi Söyleşiler programı her hafta sektörün deneyimli isimlerini öğrenciler ile buluşturmaya devam ediyor. Çevrimiçi Söyleşiler programının bu haftaki konuğu Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni oldu. Programda Öğr. Gör.Ayşen Yalman’dan ve öğrencilerden gelen sorulara yanıt veren Yeni, bilgi ve tecrübeleri ile öğrencilere bilgiler aktardı. Konuşmasına Yalman’ın, “Öğrenciler daha çok yerel basın yerine ulusal basına yönelmeyi tercih ediyor, nedeni nedir?” sorusuna yanıt vererek başlayan Yeni, “Mezun arkadaşlarımızın hayalleri, beklentileri var ancak siz de takdir edersiniz ki her yıl iletişim fakültelerinden 6 bin öğrenci mezun ediyoruz ve tamamını istihdam edebilme şansımız maalesef yok. Yerel medyanın önemini kavramamız gerekiyor çünkü yerel medya, demokrasinin işleyişinde, yerel sorunların çözümünde, yerel bürokrasinin, iş dünyasının işlemesinde çok önemli bir rol oynuyor” dedi.



“Yerel medyanın kaynakları daralıyor”

Yerel basın organlarının şehre katkılarına da değinen Yeni, “Şehrin tanıtılması, şehirle ilgili şehir dışından haber almak isteyenlerin ilk adresi tabii ki yerel medyadır. Ancak son zamanlarda özellikle pandemi süreci öncesinde başlayan ve sonrasında pandemi ile ivme kazanan bir kaynak daralmasıyla karşı karşıya. İlan almak, gazetenin devamlılığını sağlamak çok daha güç bir hale geldi. Artık birçok insan kendi yayın organını çıkartıyor, kendi yayın organını yaratıyor dolayısıyla bir belediye başkanı veya herhangi birisi kurumsal bir reklamını kendisi yayınlıyor yani o kadar basit bir şekilde yayıncılık yapılmaya başlandı ki kimse emek harcamıyor” dedi.



“Gazetecilik dijital dünyaya evriliyor”

Teknolojinin gazeteciler için sağladığı imkanlara değinen Yeni, “Teknoloji bizlere birçok yeni olanak sağladı. Örneğin, şu an yaptığımız yayın dahil eski şartlarda bir sürü iş yükü gerektiriyordu. Kameraların kurulması, kabloların yerleştirilmesi, ışıkların ayarlanması, kameraların ayarlanması gibi ancak şu an sadece cep telefonlarımızı kullanarak bunlar gerçekleştirebiliyoruz. Bu da İletişim Fakültelerimizde eğitim gören arkadaşlarımızın kendilerini daha fazla geliştirmeleri gerektiğini gösterir çünkü artık daha fazla iş gücüne ihtiyaç yok” diye konuştu.



“Antalya dünya ile bağlantısı olan bir şehir”

Antalya’nın haber potansiyelini değerlendiren Yeni, “Antalya kesinlikle yüksek haber potansiyeline sahip bir şehir özellikle ana haber bültenlerine bakarsak, gazetelere bakarsak mutlaka Antalya ile ilgili bir haber görmemiz mümkündür. Gerek tarım gerek turizm olarak Antalya gerçekten sürekli kendi haberini oluşturan bir şehir. Teknoloji konusunda birçok insanın yine Antalya’yı ziyaret ettiğini söylemek mümkün. Futbol takımımızın üst liglerde olması spor açısından, Belek bölgemizdeki golf sahalarımız sayesinde tanınmış pek çok sporcu yine Antalya’yı ziyaret ediyor ve bunların her biri birer haber niteliği taşıyor. Kısacası Antalya’da gazetecilik yapan kişilerin haber sorunu yaşaması çok zor” şeklinde konuştu.



“AKİL Haber Ajansına iş birliği mesajı”

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinde yayın yapan AKİL Haber Ajansı ile ortak bir proje ile çalışılabileceğini söyleyen Yeni, “AKİL Haber Ajansı, önemli bir kapasiteye sahip. Akdeniz Üniversitesi, bünyesinde 70 bin kadar öğrenci barındırıyor ve farklı fakültelerden gelecek haberlerin yoğun bir akışı olması mümkün. Yerel medya kuruluşları olarak sizlerin haber ajansıyla da ortak bir çalışma yapmamız ve onların yerel medyada haberlerini kendi isimleriyle duyurması son derece verimli olacaktır. Öğrencilerimiz de üretim ve kendilerini geliştirme anlamında faydalanacaklardır. Bizler iş birliği için hazırız yerel medya organlarımızın hemen hemen tamamı şu anda Cemiyetimize üye ben onların da böyle bir fikre sıcak bakacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

