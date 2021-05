(ÖZEL) Sahte bal üreticilerine baskın Yasaklı glikoz varilleri, kovanlara konulmuş glikozlar ele geçirildi 4 ay sonra oluşması gereken bal peteklerinin şimdiden dolduğu belirlendi

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu (TAHAP) ihbarıyla Tarım İlçe Müdürlüğü ve Jandarma tarafından sahte bal üreticilerine baskın düzenledi. İl dışından getirilen kovanlarda Taşağıl mahallesindeki açık arazilerde üretildiği tespit edilen sahte ballardan numune alınırken yasaklı glikoz varilleri, kovanlara konulmuş glikozlar ele geçirildi. Normalde 4 ay sonra oluşması gereken bal peteklerinin şimdiden dolduğu belirlendi



TAHAP Başkanı Mustafa Sarıoğlu, 4 ay sonra bal hasatı yapılması gerekirken, glikoz sayesinde şu an üretim yapıldığını, bu kişilerin arıcı değil sahtekar olduğunu belirterek Taşağıl bölgesini üretim alanı olarak kullanan ve glikoz kullanan 100 dolayında arıcı belirlediklerini, 300 ile 500 ton arasında sahte bal üretildiğini tahmin ettiklerini söyledi.

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Platformu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri ve il temsilcilerinden oluşan ekiple sahte bal üreticilerini belirlemeye başladı. Manavgat Taşağıl Bölgesinde il dışından getirdikleri kovanlarda çok sayıda bal üreticisinin glikoz kullanmak suretiyle sahte bal ürettiğini belirleyen TAHAP yönetimi, sahte bal üretimi yapılan noktaları tek tek tespit etti. Sabahın erken saatlerinde Taşağıl Mahallesine gelen TAHAP Başkanı Mustafa Sarıoğlu ve beraberindekiler, merkeze yakın bölgelerde bulunan arıcılara yaptıkları baskında yasaklı glikoz varilleri, kovanlara konulmuş glikozlar ve 4 ay sonra oluşması gereken bal peteklerinin şimdiden oluştuğunu belirledi.



"Bunların yaptığı tam anlamıyla sahtekarlık ve insan sağlığını tehlikeye atmak"

Bunun yasal olmadığını, bunu yapanlara da arıcı denilemeyeceğini belirten Sarıoğlu “Gördüğünüz gibi her yer sahtekarlık dolu. Bunlar bal adı altında insanları zehirliyorlar. Arıya glikoz vermek suretiyle erken üretim yapıp 1012 lira arasında bu balları satıyorlar. Ülkemizde adı duyulmuş birçok bal firması gelip bu balları ucuz fiyata alarak paketleyip satışa sunuyor. Bu firmaların isimleri bilindiği için de vatandaş alıyor. Ayrıca turizm sektörüne de satıyorlar. Bunların yaptığı tam anlamıyla sahtekarlık ve insan sağlığını tehlikeye atmak” dedi.



"Yetkili merciler bu sahtekarlara gereken cezayı verecektir"

Sahte bal üreticileriyle mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirten Sarıoğlu “Bugün Manavgat’ta gerçekleştirdiğimiz çalışmaları Türkiye’nin her yerinde gerekirse büyük firmalar bazında sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Alın teriyle arı ve balcılık yapan arkadaşlarımızın hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Tarım İlçe Müdürlüğü ve Jandarma ile bu arıcılara baskın yapacağız. Yetkili merciler bu sahtekarlara gereken cezayı verecektir” diye konuştu.



TAHAP Yetkilerinin haber vermesi üzerine Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri ve Taşağıl Jandarma Karakoluna bağlı ekipler glikoz kullanmak suretiyle sahte bal üreten yerlere baskın düzenledi. Baskınlar sırasında kovanların başında kimsenin bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri bal üretiminde kullanılan maddelerin bulunduğu bidonlardan numune aldı. Yapılan tetkiklerin ardından gerekli yasal işlemlerin yapılacağını belirtildi.

