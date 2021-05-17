Avustralyalı ünlü şef ALKÜ'lü öğrencilerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avustralyalı ünlü şef ALKÜ'lü öğrencilerle buluştu

İHA

Avustralyalı ünlü şef ALKÜ'lü öğrencilerle buluştu

Avustralyalı ünlü Şef Eddie Huynh, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Aşçılık Programı öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri Avusturalyalı ünlü şeften ders aldı. Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Avustralya’nın tanınan Şeflerinden Eddie Huynh ve ALKÜ Öğretim Görevlisi Nejdet Dokur ile öğrencilere moral verdi. Yeni aşçılara destek verebilmek için canlı sohbete katılan konuşmacı Şef Eddie Huynh, Covid 19 salgın döneminde öğrencilerin gelecek için planlarını ve beklentilerini yitirmemeleri konusunda umutlandırdı.
Öğrencilere kariyerinden bahseden Huynh, “Ben mutfağa tutkulu bir Şefim. Avustralya’nın en kaliteli restoranlarının bazılarına danışmanlık yapıyorum. Mutfak sahnesinde 20 yılı aşkın süredir çalışıyorum. Restoranlarımdaki amacım basit malzemeleri gurme restoran kalitesine dönüştürmek, insanlara yemeği sevmeleri için ilham vermek ve öğrenmek isteyen herkese deneyimlerimi öğretmektir. Restoranım Ma Pasion da amacım, yiyecek ve insanlar arasındaki bağlantıyı bulmak ve hangi etnik kökene sahip olurlarsa olsunlar herkesi bir araya getirmekle ilgilidir. Müşterilerimle sohbet ederken yemek planlarını düzenleyip bütçeye uygun hale getirmenin ve bu şekilde pişirerek tasarruf etmenin önemini açıklar, yemek tariflerinden çok günlük tekniklere odaklanırım” dedi.
Yaz döneminde öğrencileri çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Dokur, farklı deneyimler edinebilmeleri için de öğrencileri Erasmus programlarına yönlendirdi. Dersin sonunda Huynh, bir başka programda öğrencilere mutfakta çevirim içi eğitim vermek için sözleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya’da otomobilde yılanlı yolculuk Camın dışındaki yaklaşık 2 metrelik yılanla korkutan yolculuk
YEREL HABERLER Antalya’da otomobilde yılanlı yolculuk Camın ...
Toslak ve Türkler Mahallelerindeki yollar genişletiliyor
YEREL HABERLER Toslak ve Türkler Mahallelerindeki yollar ...
Tam kapanma bitti, Antalyalılar sahile akın etti
YEREL HABERLER Tam kapanma bitti, Antalyalılar sahile akın etti
19 Mayıs’ta saat 19.19’da İstiklal Marşı denizden yükselecek
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta saat 19.19’da İstiklal Marşı denizden ...
(ÖZEL) Sahte bal üreticilerine baskın Yasaklı glikoz varilleri, kovanlara konulmuş glikozlar ele geçirildi 4 ay sonra oluşması gereken bal peteklerinin şimdiden dolduğu belirlendi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sahte bal üreticilerine baskın Yasaklı glikoz ...
Kaş Ova’ya spor salonu
YEREL HABERLER Kaş Ova’ya spor salonu
Antalya'ya gelen turist sayısı yarım milyonu aştı
YEREL HABERLER Antalya'ya gelen turist sayısı yarım milyonu aştı
Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif: Bu işin peşini bırakmayacağım
YEREL HABERLER Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif: Bu işin ...
19 Mayıs coşkusu ilçelerde devam ediyor
YEREL HABERLER 19 Mayıs coşkusu ilçelerde devam ediyor
Başkan Sözen, güreş takımıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Sözen, güreş takımıyla bir araya geldi
Akseki ve Gündoğmuşlu çiftçiye 90 bin fide dağıtıldı
YEREL HABERLER Akseki ve Gündoğmuşlu çiftçiye 90 bin fide dağıtıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesindeki grev 666’ıncı gününde Sendika, tescil için Guinness Rekorlar Kitabına başvuracak
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesindeki grev 666’ıncı ...
17 günün ardından Antalya sahillerinde maske kuralı unutuldu Yoğunluk oluşan sahilde pandemi kuralları hiçe sayıldı
YEREL HABERLER 17 günün ardından Antalya sahillerinde maske kuralı ...
Antalya'da Caretta Caretta yumurtaları için nöbet başladı Yavru çıkışları Temmuz ayında başlayıp Eylül ayı sonuna kadar devam edecek Motorlu araçların bölgeye girmemesi için önlemler alınıyor
YEREL HABERLER Antalya'da Caretta Caretta yumurtaları için nöbet ...
Çevrimiçi Söyleşiler’in son konuğu Mevlüt Yeni oldu
YEREL HABERLER Çevrimiçi Söyleşiler’in son konuğu Mevlüt Yeni oldu
Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının yumurtalarına saldırması su altı kamerasında İzmarit balıkları, yumurtalarına saldıran güçlü nörotoksine sahip çıyanı sadece izlemekle yetindi
YEREL HABERLER Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının ...
(DÜZELTME) Sitokin fırtınasına karşı propolis önerisi
YEREL HABERLER (DÜZELTME) Sitokin fırtınasına karşı propolis önerisi
Park halindeki otomobilin camlarını parke taşıyla tuzla buz etti
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilin camlarını parke taşıyla ...
17 günlük tam kapanmada 3 bin 431 kişiye 10 milyon 347 bin 920 TL ceza
YEREL HABERLER 17 günlük tam kapanmada 3 bin 431 kişiye 10 milyon ...
Demre ve Manavgat'ta ilk caretta caretta yuvaları korumaya alındı
YEREL HABERLER Demre ve Manavgat'ta ilk caretta caretta yuvaları ...
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı
Alanya’da tam kapanma süresince kurallara uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Alanya’da tam kapanma süresince kurallara uymayanlara ...
Biri, ayağını araç ezen 2 yavru köpeği girdiği kaya oyuğundan itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Biri, ayağını araç ezen 2 yavru köpeği girdiği kaya ...
Sümer Ezgü: Anonim eserler telif kapsamına alınmalı
YEREL HABERLER Sümer Ezgü: Anonim eserler telif kapsamına alınmalı