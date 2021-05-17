Alanya'da en iyi balkon ve bahçeler ödüllendirilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'da en iyi balkon ve bahçeler ödüllendirilecek

İHA

Alanya'da en iyi balkon ve bahçeler ödüllendirilecek

Alanya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen, “En Güzel Balkon Bahçe Yarışması” için geri sayım başladı. Başvurular, 20 Mayıs’a kadar devam edecek.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce her yıl düzenli olarak organize edilen En Güzel Balkon Bahçe Yarışması için geri sayım başladı. Başvuru sırasında tüm katılımcılar, yarışmaya katılmak istedikleri mekânlarının fotoğraflarını COVID19 koşulları gereğince elektronik ortamda teslim edecek. Yarışmanın ön elemeleri dijital teslimler üzerinden yapılacak. Finale kalan mekânlar ise jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.
Jüri değerlendirmesi 2425 Mayıs'ta
Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Reyhan Erdoğan, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Peyzaj Mimarları Odası Alanya Temsilcisi Kübra Tuğçe Bekrioğlu, Peyzaj Mimarı Hande Doru, Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı Seda Şanlıdere, Köşe yazarı ve Çevre Gönüllüsü İsmail Haboğlu, Fotoğraf Sanatçısı İlhami Yetkin’den oluşan jüri üyeleri, 2425 Mayıs 2021 tarihleri arasında finale kalan katılımcıları değerlendirecek.
Başvurular online olacak
Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, yarışma tarihine kadar Alanya Belediyesi resmi internet sitesindeki başvuru formları doldurulduktan sonra (park_bahceler@alanya.bel.tr)veya WhatsApp (+90 537 990 25 27) üzerinden bilgi alıp, başvuru işlemlerini yapılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avustralyalı ünlü şef ALKÜ'lü öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Avustralyalı ünlü şef ALKÜ'lü öğrencilerle buluştu
Antalya’da otomobilde yılanlı yolculuk Camın dışındaki yaklaşık 2 metrelik yılanla korkutan yolculuk
YEREL HABERLER Antalya’da otomobilde yılanlı yolculuk Camın ...
Toslak ve Türkler Mahallelerindeki yollar genişletiliyor
YEREL HABERLER Toslak ve Türkler Mahallelerindeki yollar ...
Tam kapanma bitti, Antalyalılar sahile akın etti
YEREL HABERLER Tam kapanma bitti, Antalyalılar sahile akın etti
19 Mayıs’ta saat 19.19’da İstiklal Marşı denizden yükselecek
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta saat 19.19’da İstiklal Marşı denizden ...
(ÖZEL) Sahte bal üreticilerine baskın Yasaklı glikoz varilleri, kovanlara konulmuş glikozlar ele geçirildi 4 ay sonra oluşması gereken bal peteklerinin şimdiden dolduğu belirlendi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sahte bal üreticilerine baskın Yasaklı glikoz ...
Kaş Ova’ya spor salonu
YEREL HABERLER Kaş Ova’ya spor salonu
Antalya'ya gelen turist sayısı yarım milyonu aştı
YEREL HABERLER Antalya'ya gelen turist sayısı yarım milyonu aştı
Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif: Bu işin peşini bırakmayacağım
YEREL HABERLER Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif: Bu işin ...
19 Mayıs coşkusu ilçelerde devam ediyor
YEREL HABERLER 19 Mayıs coşkusu ilçelerde devam ediyor
Başkan Sözen, güreş takımıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Sözen, güreş takımıyla bir araya geldi
Akseki ve Gündoğmuşlu çiftçiye 90 bin fide dağıtıldı
YEREL HABERLER Akseki ve Gündoğmuşlu çiftçiye 90 bin fide dağıtıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesindeki grev 666’ıncı gününde Sendika, tescil için Guinness Rekorlar Kitabına başvuracak
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesindeki grev 666’ıncı ...
17 günün ardından Antalya sahillerinde maske kuralı unutuldu Yoğunluk oluşan sahilde pandemi kuralları hiçe sayıldı
YEREL HABERLER 17 günün ardından Antalya sahillerinde maske kuralı ...
Antalya'da Caretta Caretta yumurtaları için nöbet başladı Yavru çıkışları Temmuz ayında başlayıp Eylül ayı sonuna kadar devam edecek Motorlu araçların bölgeye girmemesi için önlemler alınıyor
YEREL HABERLER Antalya'da Caretta Caretta yumurtaları için nöbet ...
Çevrimiçi Söyleşiler’in son konuğu Mevlüt Yeni oldu
YEREL HABERLER Çevrimiçi Söyleşiler’in son konuğu Mevlüt Yeni oldu
Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının yumurtalarına saldırması su altı kamerasında İzmarit balıkları, yumurtalarına saldıran güçlü nörotoksine sahip çıyanı sadece izlemekle yetindi
YEREL HABERLER Zehirli deniz çıyanının izmarit balıklarının ...
(DÜZELTME) Sitokin fırtınasına karşı propolis önerisi
YEREL HABERLER (DÜZELTME) Sitokin fırtınasına karşı propolis önerisi
Park halindeki otomobilin camlarını parke taşıyla tuzla buz etti
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilin camlarını parke taşıyla ...
17 günlük tam kapanmada 3 bin 431 kişiye 10 milyon 347 bin 920 TL ceza
YEREL HABERLER 17 günlük tam kapanmada 3 bin 431 kişiye 10 milyon ...
Demre ve Manavgat'ta ilk caretta caretta yuvaları korumaya alındı
YEREL HABERLER Demre ve Manavgat'ta ilk caretta caretta yuvaları ...
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı
Alanya’da tam kapanma süresince kurallara uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Alanya’da tam kapanma süresince kurallara uymayanlara ...
Biri, ayağını araç ezen 2 yavru köpeği girdiği kaya oyuğundan itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Biri, ayağını araç ezen 2 yavru köpeği girdiği kaya ...