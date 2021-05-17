Antalya'da tam kapanma sonrası trafik kilitlendi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kentin işlek caddeleri ve bulvarlarında, 17 günlük tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından araç trafiği oluştu. Yer yer trafiğin kilitlendiği kentte, sürücüler zor anlar yaşadı.
Antalya'da 17 günlük tam kapanma önlemleriyle birlikte sadece görevli araçların göründüğü cadde ve sokaklarda, kapanmanın sona ermesiyle araç yoğunluğu yaşandı. Burhanettin Onat, 100. Yıl, Aspendos Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Gazi Bulvarı gibi caddelerde trafik kilitlendi. Kavşak ve caddelerde yaşanan yoğunluk halkın da dikkatini çekti. Binlerce Antalyalı, sosyal medya hesapları aracılığıyla trafikteki yoğunluğu duyurmaya çalıştı. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-05-17 17:05:04
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