Başkan Topaloğlu: " Kemer'in marka değerini düşürmeyeceğiz" Kemer Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Kemer Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye olarak vatandaşa yüksek fiyatla bir şey satmaya uğraşmadıklarını , belediyelerin kar amacı gütmediğini söyleyen Topaloğlu " Bizim harcadığımız para Kemer halkının parası. Vatandaş gelip duşunu alacak, şemsiye altında durup şezlongta yatacak ama hepsi bedava olacak. Öyle bir dünya yok. Artık Kemer bir marka olmalı. Kimse kimsenin yerini satamaz. Kemer’in değerini biz kendimiz düşürüyoruz. Buradaki fiyatların hepsi meclisten oy birliği ile geçmiştir.” diye konuştu.

Başkan Topaloğlu, toplantı öncesi, meclis üyelerine Kemer’de tamamlanan ve yapımı devam eden projeler ile yapılacak hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Pandemi sürecinde yaşanan gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Topaloğlu, alınan tedbirlerle ülke genelinde yaşanan vaka sayılarında düşme oranının Kemer’de de düştüğünü söyledi.Topaloğlu, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ve beraberindekilerin Moskova’ya gittiğini hatırlatarak, “Rus misafirlerin 1 Haziran’da Türkiye’ye gelmesi büyük bir çaba sarf ediyorlar. Rus yetkililerle ikili görüşmeler yapıyorlar” dedi.

Başkan Topaloğlu, Arslanbucak Mahallesi kapalı pazar yerinin de 4 milyon 720 bin liraya ihale edildiğini kaydetti. Meclis üyesi Mustafa Bilici’nin, bir gazetecinin sosyal medya hesabından paylaştığı yazısında, belediyenin halk plajını otelcilere satmaya çalıştığını ve otelciye peşkeş çekildiğini iddia eden bir yazısını okuması üzerine konuşan Başkan Topaloğlu, “Herkes ne yazıp ne çizdiğine dikkat etmeli. Öyle oturup yazmak çok kolay. Turist denize nereden girecek? 3 arkadaşımız orada temizlik için, 2 arkadaşımız can kurtaran hizmeti veriyor. 1 tane de gece bekçisi duruyor. 6 kişi burada hizmet veriyor. Bugün Bodrum’da bir şezlong 50 lira. Kemer’in değerini biz kendimiz düşürüyoruz. Biz, vatandaşa yüksek fiyatla bir şey satalım diye uğraşmıyoruz. Belediye kar amacı gütmez. Bizim harcadığımız para Kemer halkının parası. Vatandaş gelip duşunu alacak, şemsiye altında durup şezlongta yatacak ama hepsi bedava olacak. Öyle bir dünya yok. Artık Kemer bir marka olmalı. Kimse kimsenin yerini satamaz. Buradaki fiyatların hepsi meclisten oy birliği ile geçmiştir.” diye konuştu.

Meclis toplantısında, 2020 yılı mali yılı kesin hesabının görüşülmesi konusu oy birliği ile kabul edildi. Beycik, Ulupınar ve ovacık mahallelerinin “kırsal mahalle” olarak kabul edilmesi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun, Arslanbucak Mahallesi 418 ada 2 parsel üzerindeki belediye hissesini satın almak isteyen Tarkan Doğan Beyoğlu’nun talebi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun ve Çamyuva Mahallesi 33 ada 11 parsel, 33 ada 12 parsel, 258 ada 5 parsel, 250 ada 8 parsel ve 250 ada 7 parsel üzerindeki küçük ölçekli belediye hisselerini satın almak isteyenlerin taleplerinin görüşülmesi konuları oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Belediyesinin işlettiği sosyal ve iktisadi tesislerin sahilindeki şezlongların, talep edilmesi halinde ve tüzel kişilere belirlenen tarife üzerinden toplu satışlar yapılması konusu ile belediye tasarrufunda bulunan Atatürk Parkı içerisindeki Ters evin giriş ücretinin belirlenmesi konusu ile ilgili düzenlenen Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü.Şezlongların oy birliği ile 5 lira olarak belirlendiği gündem maddesinde, ters evin giriş ücretleri ise oy çokluğu ile Kemer’de yaşayan vatandaşlara 10 lira, ilçe dışından gelen ziyaretçilere 20 lira, engelliler, şehit ve gazi yakınları ile 65 yaş üstü kişilere ücretsiz olarak belirlendi.

Çamyuva Turizm Geliştirme Kooperatifinin 29 Nisan 2021 tarihli dilekçesindeki uzlaşma talebinin görüşülmesi konusu, oy birliği ile dava sonucunun beklenilmesi kararlaştırıldı.Meclise sunulan önergelerde ise pandemi sürecinde iş yerlerini 2021 yılında açmayan belediye kiracılarından kira alınmaması ve kiralarda indirim yapılması konusu oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.Meclis kararıyla tekstil pazarının yerinin değişmesi sonucu bazı pazar esnafının açtığı davalar sonrası alınan bir çok kararın iptal ettirilmesiyle pazar yerinin eski yerine açılması kararlaştırıldı. 12 Haziran 2020 tarihinde tekstil pazarlarıyla ilgili belediye meclisinin aldığı kararların tamamının iptali ve feshi konusu oy birliği ile kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.