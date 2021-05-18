'İsrail virüsü' domatesin koronası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'İsrail virüsü' domatesin koronası

DHA

'İsrail virüsü' domatesin koronası


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'daki domates üreticisi, İsrail'den gelen tohumlarda ortaya çıktığı için 'İsrail virüsü' denilen ve tıpkı koronavirüs gibi kısa sürede diğer bitkilere de yayılan virüs nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Hastalığın tespit edildiği seralar, 14 gün karantinaya alınıp, tamamen ilaçlanıyor, ürünler ise imha ediliyor. Ziraat mühendisi Abdulhamit Yeter, "'Domatesin koronası' diyoruz bu virüse. Çok sinsi bir virüs. Sera içinde yapılan işlemlerle her yere yayılıyor. Şu anda başlangıç aşamasında ama böyle giderse 3 yıl içinde yiyecek domates bulamayız" dedi.
Türkiye'nin turizm kadar örtü altı üretimde söz sahibi olan Antalya'da üretilen yaş meyve ve sebzeler, 40'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor. İç piyasada da tüketilen bu ürünlerin büyük kısmını ise domates oluşturuyor. Farklı çeşitlerle üretilen domates, kentteki sebze üretimin yaklaşık 3'te 2'sini oluşturuyor. Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2019 yılı verilerine göre, kentte 2 milyon 508 bin ton domates üretildi.
KORONAVİRÜS GİBİ YAYILIP DOMATESİ ÇÜRÜTÜYOR
Domates üreticisi, sezon süresince çeşitli hastalıklarla mücadele ederken, bu yıl farklı hastalık türüyle karşılaştı. İsrail'den ithal edilen domates fidelerinde görüldüğü için 'İsrail virüsü' olarak adlandırılan hastalık, fideler büyüyüp, ürün verdiği süreye kadar belirti göstermiyor. Ürün alınacağı dönemde ise fideler, tepe kısmından kararıp, çürürken, domatesler de içten çürüyerek, kahverengiye bürünüyor. Ürünün tam olgunlaşmadan bir anda çürümesi, büyük verim kaybına neden oluyor.
YAKARAK İMHA EDİLMESİ GEREK
Virüsle ilgili üreticinin en büyük korkusu ise hastalığın koronavirüs gibi bitkiler arasında temas ve polen taşınmasıyla kısa sürede yayılması. Bitkiyi hastalıktan kurtarmak isteyen üreticinin uygulayacağı yöntemler ise sınırlı. Hastalıklı bitkinin sağlıklı olanlarla temas ettirilmeden sera dışına çıkarılıp, yakılarak imha edilmesi ayrıca özel ilaçlarla toprağın ve bitkinin dezenfekte edilmesi gerekiyor. Koronavirüsteki gibi hastalığın tespit edildiği seralar, 14 gün boyunca karantinaya alınıp, tamamen ilaçlanıyor, ürünler ise imha ediliyor.
'DOMATESİN KORONASI'
Aksu bölgesindeki seralarda görülmeye başlanan virüsle ilgili mücadele yöntemlerini anlatan ziraat mühendisi Abdulhamit Yeter, "'Domatesin koronası' diyoruz bu virüse. Çok sinsi bir virüs. İsrail'den tohum ve fideyle girdi ülkemize. Sera içinde yapılan işlemlerle her yere yayılıyor. İsrail 5 yıl önce bu virüs nedeniyle çok zor zamanlar geçirdi. O dönem İsrail, üretim yapamayıp domates ithal etti" dedi.
'HIZLA YAYILIYOR'
Meyve üzerinde kahverengi lekelerle virüsün kendini belli ettiğini belirten Yeter, "Tohum firmalarının, güvenli tohumları üreticilere vermesi gerekiyor. Sertifikalı ürün tercih edilmesi lazım. Karantina durumu ise 'eyvah' dedirtiyor. Ürünün hiçbir kısmına dokunmadan sera dışında yakıp imha etmelidir. Tabi bu da yeterli olmuyor. Sera toprağının ısıtılması ve 50 derecenin üzerine çıkarılması lazım. Şu anda başlangıç aşamasında ama böyle giderse 3 yıl içinde yiyecek domates bulamayız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-05-18 10:31:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belinay'ın annesi: Tek isteğim kızımın görmesi
YEREL HABERLER Belinay'ın annesi: Tek isteğim kızımın görmesi
(Özel) Sıkıştığı ters dönen aracın içinde cep telefonunu elinden bırakmadı Ters dönen araçta acısını bir kenara bıraktı, yakınlarını merakta bırakmadı Hurdaya dönen aracın içerisinde kurtarılmayı bekleyen sürücü, kendisini arayan yakınlarının telefonunu hastaneye gidinceye kadar tek tek cevapladı Diğer sürücü ve eşi de yaralının bir an olsun yanından ayrılmadı
YEREL HABERLER (Özel) Sıkıştığı ters dönen aracın içinde cep ...
Sezgin Yücedağ: “Pandemi süreci pek çok tabunun yıkılmasını sağladı”
YEREL HABERLER Sezgin Yücedağ: “Pandemi süreci pek çok tabunun ...
Canlı müzik eşliğinde düğüne jandarma baskını Yabancı uyruklu 13 kişiye 40 bin 900 TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Canlı müzik eşliğinde düğüne jandarma baskını Yabancı ...
Antalya’da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'da Roma ve Bizans dönemine ait 32 adet sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da Roma ve Bizans dönemine ait 32 adet sikke ...
Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif: Bu işin peşini bırakmayacağım (2)
YEREL HABERLER Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif: Bu işin ...
MATSO'nun yeni başkanı Seydi Güngör oldu
YEREL HABERLER MATSO'nun yeni başkanı Seydi Güngör oldu
Başkan Topaloğlu: " Kemer'in marka değerini düşürmeyeceğiz" Kemer Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: " Kemer'in marka değerini ...
Antalyaspor'da tarihi yolculuk
YEREL HABERLER Antalyaspor'da tarihi yolculuk
Konyaaltı Belediyesi, kiracı esnafından Mayıs ayı kirası alınmayacak
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi, kiracı esnafından Mayıs ayı ...
Kaza yapan motosiklet alev alev yandı İtfaiyenin söndürdüğü motosiklet, kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Kaza yapan motosiklet alev alev yandı İtfaiyenin ...
Seyir halindeyken otomobilin camındaki yılanı gördüler
YEREL HABERLER Seyir halindeyken otomobilin camındaki yılanı ...
Antalyaspor'dan, Corendon Airlenes'le tarihi yolculuk
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan, Corendon Airlenes'le tarihi yolculuk
Başkan Uysal: “Kırcami'de geri dönüş yok”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Kırcami'de geri dönüş yok”
Antalya'da tam kapanma sonrası trafik kilitlendi
YEREL HABERLER Antalya'da tam kapanma sonrası trafik kilitlendi
Motosiklet sürücüsü yaya geçidinde ölümden döndü Otomobilin motosiklet sürücüsüne çarpıp savurduğu anlar kamarada
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü yaya geçidinde ölümden ...
Alanya'da en iyi balkon ve bahçeler ödüllendirilecek
YEREL HABERLER Alanya'da en iyi balkon ve bahçeler ödüllendirilecek
Avustralyalı ünlü şef ALKÜ'lü öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Avustralyalı ünlü şef ALKÜ'lü öğrencilerle buluştu
Antalya’da otomobilde yılanlı yolculuk Camın dışındaki yaklaşık 2 metrelik yılanla korkutan yolculuk
YEREL HABERLER Antalya’da otomobilde yılanlı yolculuk Camın ...
Toslak ve Türkler Mahallelerindeki yollar genişletiliyor
YEREL HABERLER Toslak ve Türkler Mahallelerindeki yollar ...
Tam kapanma bitti, Antalyalılar sahile akın etti
YEREL HABERLER Tam kapanma bitti, Antalyalılar sahile akın etti
19 Mayıs’ta saat 19.19’da İstiklal Marşı denizden yükselecek
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta saat 19.19’da İstiklal Marşı denizden ...
(ÖZEL) Sahte bal üreticilerine baskın Yasaklı glikoz varilleri, kovanlara konulmuş glikozlar ele geçirildi 4 ay sonra oluşması gereken bal peteklerinin şimdiden dolduğu belirlendi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sahte bal üreticilerine baskın Yasaklı glikoz ...