İsviçreli Jonas aile geleneğine pedal çeviriyor



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)Ailesi bisiklet turu için 22 kez Türkiye'ye gelen İsviçreli Jonas Wüst (31), kız arkadaşı Sarah Vonaesch (28) ve iş arkadaşı Danila Wüest (30) ile İstanbul'dan Van'a pedal çeviriyor.

İsviçre'nin Luzern şehrinde bir psikoterapi merkezine çalışan Jonas Wüst, kız arkadaşı öğretmen Sarah Vonaesch ve iş arkadaşı Danila Wüest ile 2 yıl önce Türkiye'yi batısından doğusuna kadar bisikletle dolaşmaya karar verdi ancak bunu pandemi nedeniyle gerçekleştiremedi. Bu yıl da devam eden pandemiye rağmen Wüst, Vonaesch ve Wüest, bisikletlerini de alarak uçakla 17 Nisan'da İstanbul'a geldi. Buradan yola çıkan üç arkadaş, kuş gözlemi yapmak için önce Yalova'ya geçti. Oradan sıra ile Kuş Gölü, Uluabat Gölü, Gölü ve İznik Gölü'nü gezen üç arkadaş, Bursa üzerinden Manisa'ya geçerek Marmara Gölü'nü dolaştıktan sonra İzmir üzerinden Efes Antik Kenti'ne ulaştı. Aydın ve Muğla sınırları içindeki Bafa Gölü'nü gezen üç arkadaş burada kamp yaptı. Daha sonra Köyceğiz'e geçen arkadaşlar Dalyan'ı gezdi. Fethiye üzerinden Kaş'a geçerek Patara Antik Kenti'ni ve buradaki sulak alanı gören üç arkadaş, Kaş'tan Demre'ye geçerek Çayağzı Limanı'nı ve Demre'deki Noel Baba Kuş Cenneti'ni gezip, oradan da Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kenti'ne doğru yola çıktı.

'WÜST: VAN'A KADAR GİDECEĞİZ''

Türkiye gezileriyle ilgili Jonas Wüst, şunları söyledi:

"Bisikletle Türkiye turu bana ailemden geçen bir hastalık, diyebiliriz. Benim annem ve babam tam 22 kez bisikletle Türkiye'yi gezdi. Bisikletle adım adım Türkiye'yi gezdiler. Ben de onlar Türkiye'deyken 5 kez Türkiye'ye geldim. 3 kez Geyikbayırı'nda kaya tırmanışı yaptım. Bir kez de Silifke'de annem ve babamla buluştum. Bu kez kız arkadaşımı ve iş arkadaşımı bisikletle Türkiye gezisine ikna ettim. Ancak pandemi plan değişikliği yapmamıza neden oldu. Ben ve kız arkadaşım 3 ay Türkiye'de gezeceğiz. İş arkadaşım Daniela Wüest 2 ay bizimle olacak. Birlikte Konya, Aksaray, Kapadokya ve Tuz Gölü'nü gezeceğiz. Oradan Van'a kadar gideceğiz. Oradan Gürcistan'a geçebiliriz. Otobüsle İstanbul'a dönerek Bulgaristan üzerinden ülkemize dönebiliriz. Planımızı Kapadokya sonrası kararlaştıracağız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GÖNÜLLÜ TANITIM ELÇİSİYİZ'

Şu ana kadar 1300 kilometre yol yaptıklarını anlatan Jonas Wüst, şöyle devam etti:

"Bunun 130 kilometresi tırmanış. Toplam Türkiye'de 3500-4000 kilometre yol yapma planımız var. Günde 30-90 kilometre arasında yol yapıyoruz. Yolda bir pelikan göçüne rastladık. Göllerde kuş sürülerini gördük. İzmir civarında flamingoları fotoğrafladık. Bu gezimizdeki en büyük amaç, doğayı gözlemlemek, özgür olarak kamp yapmak. Türkiye'nin doğasını, kültürünü, tarihini, insanlarını tanımak. Ailemin Türkiye hakkında anlattıklarını yerinde görmek. Ailemin anlattığı konuksever, yardımsever, cana yakın Türk insanını yakından tanımak. Hayvanları, kuşları, kuşların yaşam alanını görmek. Ancak arkadaşlarımla şu ana kadar yaşadıklarımızla şunu söyleyebiliriz. Artık Türkiye'nin birer gönüllü tanıtım elçisiyiz. Türk insanının tanıtım elçisiyiz. Bu kadar cana yakın, ekmeğini sizinle paylaşan dünyada başka bir ülke insanı yok. Türkiye çok güvenli bir ülke. Şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadık. Pandemi nedeniyle sakinlik hakim. Hep birlikte yine geleceğiz Türkiye'ye."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2021-05-18 12:13:33



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