Antalya’da 2020 yılında 29 bin 225 bebek doğdu Doğum oranları düşüşte

Türkiye genelinde canlı doğan bebek sayısı 2020 yılında 1 milyon 112 bin 859 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız olarak dünyaya geldi. Antalya’da canlı doğan bebek sayısı 2019 yılı verisine göre 30 bin 562 iken 2020 yılında 29 bin 225 oldu.



Ülke genelinde toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2020 yılında 1,76 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10 'un altında kaldığını gösterdi. Antalya’da toplam doğurganlık hızı, 2019 yılında 1,63 çocuk iken 2020 yılında 1,53 çocuk olarak gerçekleşti. Isparta’da toplam doğurganlık hızı, 2019 yılında 1,55 çocuk iken 2020 yılında 1,45 çocuk olarak gerçekleşti. Burdur’da toplam doğurganlık hızı, 2019 yılında 1,50 çocuk iken 2020 yılında 1,41 çocuk oldu.



Antalya’da canlı doğan bebek sayısı 2019 yılı verisine göre 30 bin 562 iken 2020 yılında 29 bin 225 oldu. Isparta’da canlı doğan bebek sayısı 2019 yılı verisine göre 4 bin 749 iken 2020 yılında 4 bin 445 oldu. Burdur’da ise canlı doğan bebek sayısı 2019 yılı verisine göre 2 bin 666 iken 2020 yılında 2 bin 481 olarak kaydedildi.



“Kaba doğum hızı binde 14,3 oldu”

Ülke genelinde kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2020 yılında binde 13,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2020 yılında 13,3 doğum düştü. Antalya’da kaba doğum hızı, 2019 yılında binde 12,4 iken 2020 yılında binde 11,6 oldu. Isparta’da kaba doğum hızı, 2019 yılında binde 10,7 iken 2020 yılında binde 10,0 oldu. Burdur’da kaba doğum hızı, 2019 yılında binde 9,9 iken 2020 yılında binde 9,2 oldu.

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