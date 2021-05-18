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Alanya'da kaçak tütün operasyonu Toplam 130 bin 800 adet makaron ele geçirildi

İHA

Alanya'da kaçak tütün operasyonu Toplam 130 bin 800 adet makaron ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin operasyonunda 10 kilogram kaçak tütün, 30 bin 880 adeti kaçak tütünle doldurulmuş toplam 130 bin 800 adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri Hacet Mahallesi’ndeki iş yeri ve Güllerpınarı Mahallesi’ndeki evden piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, 10 kilogram kaçak tütün, kaçak tütünle doldurulmuş 30 bin 880 adet makaron, 100 bin adet boş makaron, 195 adet boş tütün paketi, kompresör, 3 sigara sarma makinesi, 2 elektronik sigara ve 20 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayla ilgili F.Z.C. ve F.R.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyette getirildikten sonra haklarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmekten işlem yapılan F.Z.C. savcılık talimatıyla serbest kalırken, F.R.C. ise adliyeye sevk edildi.

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