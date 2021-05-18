Turizmde tüm verileri tek çatıda toplayacak TURSAM kuruldu



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) TÜRKİYE'de turizm sektörünün politika, plan ve girişimlerine destek olmak için doğru ve şeffaf verilerin analizlerinin yapılması amacıyla sektörün önde gelen kuruluşları tarafından Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi (TURSAM) kuruldu.

TURSAM, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD), Turizm Akademisyenleri Derneği'nden (TUADER) oluşuyor. TURSAM yönetimi sektörün ilgili diğer kuruluşlarının da ortaklık yapısına dahil edilebileceğini açıkladı.

TURSAM'ın tanıtım toplantısı Kültür ve turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, TTYD Başkanı Oya Narin, TUREB Başkanı Suat Tural, TÖSHİD Başkanı Mehmet Tevfik Nane, TURYİD Başkanı Kaya Demirer, TUADER Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna'nın katılımıyla online yapıldı. TURSAM'ın tanıtımı Prof. Dr. Muharrem Tuna tarafından yapıldıktan sonra ilk konuşmayı Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan yaptı.

'BİLGİ ÖNEMLİ GÜÇ'

TURSAM'ın çok önemli bir adım ve atılım olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Günümüzde bilgi en önemli güç. Bu bilginin stratejik bir şekilde ve organize ve tüm tarafların katılımıyla kullanılması bu gücün potansiyelini daha da üst düzeylere çıkarıyor. TURSAM her türlü stratejik bilgiye daha doğru ve yöntemle ulaşmasını sağlayacaktır. Gerek içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçlere gerekse turizmin daha üst noktalara yükseleceği normal dönemlerde ve turizmde yıllardır iddialı bir ülkeyiz ve dünyada daha ön sıralara çıkmak adına buradan çıkacak araştırma ve raporlar, stratejik planlar son derece önemli olacaktır. Biz de bakanlık olarak bu süreçte gerekli işbirliği koordinasyonu içerisinde olacağımızı belirtiyorum. Doğru, güzel, hayırlı bir adım olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

'TURİZMDE TAŞLAR YERİNDEN OYNADI'

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmin ekonominin çarklarını harekete geçiren, 50'den fazla sektöre iş olanağı sağlayan, istihdam yaratan, ülkeler için döviz girdisi oluşturan özellikleriyle çok stratejik bir sektör olduğuna dikkati çekti. Gelinen noktada, dünya turizminde taşların yerinden oynadığı, rekabetin yepyeni bir seviyeye taşındığını söyleyen Bağlıkaya, "Aşılanmanın, vaka sayılarının, devletlerin uyguladıkları seyahat kısıtlamalarının belirleyici olduğu, uluslararası rekabetin hiç olmadığı kadar keskin bir hal aldığı, turizmdeki küresel yarışın yeniden başlayacağı bir döneme giriyoruz" dedi.

'HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK'

Bu yarıştan önde çıkmak için değişen şartların doğru biçimde analiz edilmesi ve yapılan bu analizler ışığında çağın gereklerine uygun turizm stratejileri geliştirilmesi gerektiğini anlatan Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Bu kriz ve keskin rekabet döneminde en ufak bir hata yapma lüksümüz yok. Ortak akıl ve vizyon olmadan yapılan işlerde yaşadıklarımızı hep birlikte görüyoruz. Birlikten güç doğar atasözümüzün anlamındaki güç kendini hep hatırlatıyor. TURSAM'ı bu gerçeklerden hareketle ülkemizde turizm sektörüne yönelik uygulanacak politika, plan ve girişimlere sektörün ihtiyaçları doğrultusunda destek olmak amacıyla hayata geçiriyoruz."

'SEKTÖRE YÖN GÖSTERECEK'

Kısa, orta ve uzun vadeli turizm hedeflerinin belirlenmesi noktasında devlet politikalarına katkı sunmanın yanında turizm sektör bileşenleriyle akademik camia arasında, köprü niteliği oluşturacağını da kaydeden Bağlıkaya, "Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara kapı aralayacağına da inanıyoruz. TURSAM'ın dünya genelinde değişen tüketici davranışlarına mercek tutarak yeni turizm ürünleri geliştirilmesi konusunda sektörümüze yön göstermesini de bekliyoruz" dedi.

'TÜRK TURİZMİNDE BİR İLK'

Türk turizmi açısından bir ilke tanıklık edildiğini belirten TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ise şöyle konuştu:

"Turizmimizin her alanında çalışanların ihtiyaçları olan ve bu güne kadar çeşitli sivil toplum örgütlerinin kendi anlayışlarına ve taleplerine göre gerçekleştirmeye çalıştıkları araştırmaları, raporları tek bir çatı altına almayı başardık. İlk defa sektörün bileşenleri güçlerini ve azimlerini ortaya koyarak bugüne kadar hep konuşup da gerçekleştiremediğimiz turizm eğitimi veren Akademi Dünyası ile turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerini bir çatı altında buluşturduk."

'ENVANTER EKSİKLİĞİ SORUNU'

Envanter bilgisi eksikliğinin hep hissedildiğine dikkati çeken Çorabatır, "Rakip ülkelerimizin turizm alanındaki durumunu hep gecikmeyle güvenilir olmayan kaynaklardan öğrenmek zorun kaldık. Yeni yatırımlarda, pazarlamalarımızda, çalışmalarımızda ihtiyaç duyduğumuz ve duyacağımız tüm bilgilere bu merkez amacıyla ulaşmak hedefimiz olmalıdır. Stratejik olarak bilmek istediğimiz bilgilere TURSAM aracılığı ile ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

'MERKEZİ ANKARA'DA'

TURSAM'ın, ülkemizde turizm sektörüne yönelik yapılacak politika, plan ve girişimlere destek olacağını açıklayan TUADER Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda doğru ve şeffaf verilerin sektör ve akademi iş birliğiyle derlenerek analizler yapılacağını kaydetti. Prof. Dr. Tuna, veriler ışığında turizmin tüm bileşenlerine yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve tüm çalışmaların periyodik olarak kamuoyu ve paydaşlara sunulması amaçlandığını da söyledi. Merkezi Ankara'da olacak TURSAM çalışma sahasının uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel olduğunu anlatan Prof. Dr. Tuna, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sektörün diğer paydaşlarıyla işbirliği içerisinde olunacağını dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-05-18 13:56:41



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