Turizmde tüm verileri tek çatıda toplayacak TURSAM kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizmde tüm verileri tek çatıda toplayacak TURSAM kuruldu

DHA

Turizmde tüm verileri tek çatıda toplayacak TURSAM kuruldu


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) TÜRKİYE'de turizm sektörünün politika, plan ve girişimlerine destek olmak için doğru ve şeffaf verilerin  analizlerinin yapılması amacıyla sektörün önde gelen kuruluşları tarafından Turizm Strateji ve Araştırma Merkezi (TURSAM) kuruldu.
TURSAM, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD), Turizm Akademisyenleri Derneği'nden (TUADER) oluşuyor. TURSAM yönetimi sektörün ilgili diğer kuruluşlarının da ortaklık yapısına dahil edilebileceğini açıkladı.
TURSAM'ın tanıtım toplantısı Kültür ve turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, TTYD Başkanı Oya Narin, TUREB Başkanı Suat Tural, TÖSHİD Başkanı Mehmet Tevfik Nane, TURYİD Başkanı Kaya Demirer, TUADER Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna'nın katılımıyla online yapıldı. TURSAM'ın tanıtımı Prof. Dr. Muharrem Tuna tarafından yapıldıktan sonra ilk konuşmayı Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan yaptı.
'BİLGİ ÖNEMLİ GÜÇ'
TURSAM'ın çok önemli bir adım ve atılım olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Günümüzde bilgi en önemli güç. Bu bilginin stratejik bir şekilde ve organize ve tüm tarafların katılımıyla kullanılması bu gücün potansiyelini daha da üst düzeylere çıkarıyor. TURSAM her türlü stratejik bilgiye daha doğru ve yöntemle ulaşmasını sağlayacaktır. Gerek içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçlere gerekse turizmin daha üst noktalara yükseleceği normal dönemlerde ve turizmde yıllardır iddialı bir ülkeyiz ve dünyada daha ön sıralara çıkmak adına buradan çıkacak araştırma ve raporlar, stratejik planlar son derece önemli olacaktır. Biz de bakanlık olarak bu süreçte gerekli işbirliği koordinasyonu içerisinde olacağımızı belirtiyorum. Doğru, güzel, hayırlı bir adım olduğuna inanıyorum" diye konuştu.
'TURİZMDE TAŞLAR YERİNDEN OYNADI'
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmin ekonominin çarklarını harekete geçiren, 50'den fazla sektöre iş olanağı sağlayan, istihdam yaratan, ülkeler için döviz girdisi oluşturan özellikleriyle çok stratejik bir sektör olduğuna dikkati çekti. Gelinen noktada, dünya turizminde taşların yerinden oynadığı, rekabetin yepyeni bir seviyeye taşındığını söyleyen Bağlıkaya, "Aşılanmanın, vaka sayılarının, devletlerin uyguladıkları seyahat kısıtlamalarının belirleyici olduğu, uluslararası rekabetin hiç olmadığı kadar keskin bir hal aldığı, turizmdeki küresel yarışın yeniden başlayacağı bir döneme giriyoruz" dedi.
'HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK'
Bu yarıştan önde çıkmak için değişen şartların doğru biçimde analiz edilmesi ve yapılan bu analizler ışığında çağın gereklerine uygun turizm stratejileri geliştirilmesi gerektiğini anlatan Bağlıkaya, şöyle devam etti:
"Bu kriz ve keskin rekabet döneminde en ufak bir hata yapma lüksümüz yok. Ortak akıl ve vizyon olmadan yapılan işlerde yaşadıklarımızı hep birlikte görüyoruz. Birlikten güç doğar atasözümüzün anlamındaki güç kendini hep hatırlatıyor. TURSAM'ı bu gerçeklerden hareketle ülkemizde turizm sektörüne yönelik uygulanacak politika, plan ve girişimlere sektörün ihtiyaçları doğrultusunda destek olmak amacıyla hayata geçiriyoruz."
'SEKTÖRE YÖN GÖSTERECEK'
Kısa, orta ve uzun vadeli turizm hedeflerinin belirlenmesi noktasında devlet politikalarına katkı sunmanın yanında turizm sektör bileşenleriyle akademik camia arasında, köprü niteliği oluşturacağını da kaydeden Bağlıkaya, "Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara kapı aralayacağına da inanıyoruz. TURSAM'ın dünya genelinde değişen tüketici davranışlarına mercek tutarak yeni turizm ürünleri geliştirilmesi konusunda sektörümüze yön göstermesini de bekliyoruz" dedi.
'TÜRK TURİZMİNDE BİR İLK'
Türk turizmi açısından bir ilke tanıklık edildiğini belirten TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ise şöyle konuştu:
"Turizmimizin her alanında çalışanların ihtiyaçları olan ve bu güne kadar çeşitli sivil toplum örgütlerinin kendi anlayışlarına ve taleplerine göre gerçekleştirmeye çalıştıkları araştırmaları, raporları tek bir çatı altına almayı başardık. İlk defa sektörün bileşenleri güçlerini ve azimlerini ortaya koyarak bugüne kadar hep konuşup da gerçekleştiremediğimiz turizm eğitimi veren Akademi Dünyası ile turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerini bir çatı altında buluşturduk."
'ENVANTER EKSİKLİĞİ SORUNU'
Envanter bilgisi eksikliğinin hep hissedildiğine dikkati çeken Çorabatır, "Rakip ülkelerimizin turizm alanındaki durumunu hep gecikmeyle güvenilir olmayan kaynaklardan öğrenmek zorun kaldık. Yeni yatırımlarda, pazarlamalarımızda, çalışmalarımızda ihtiyaç duyduğumuz ve duyacağımız tüm bilgilere bu merkez amacıyla ulaşmak hedefimiz olmalıdır. Stratejik olarak bilmek istediğimiz bilgilere TURSAM aracılığı ile ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
'MERKEZİ ANKARA'DA'
TURSAM'ın, ülkemizde turizm sektörüne yönelik yapılacak politika, plan ve girişimlere destek olacağını açıklayan  TUADER Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda doğru ve şeffaf verilerin sektör ve akademi iş birliğiyle derlenerek analizler yapılacağını kaydetti. Prof. Dr. Tuna, veriler ışığında turizmin tüm bileşenlerine yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve tüm çalışmaların periyodik olarak kamuoyu ve paydaşlara sunulması amaçlandığını da söyledi. Merkezi Ankara'da olacak TURSAM çalışma sahasının uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel olduğunu anlatan Prof. Dr. Tuna, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sektörün diğer paydaşlarıyla işbirliği içerisinde olunacağını dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-05-18 13:56:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya’da hareketli dakikalar Tahliye kararına karşı çıkan kafeterya işletmecisi boynuna ve kalbine silah dayayıp iş yerini boşaltmak istemedi Özel Harekat Polisi’nin operasyon hazırlığı yaptığı eylemde şahıs, bir yakını ve polisler tarafından ikna edilip silahını bıraktı
YEREL HABERLER Antalya’da hareketli dakikalar Tahliye kararına karşı ...
Büfeciden tahliyeyi önlemek için silahlı eylem (1)
YEREL HABERLER Büfeciden tahliyeyi önlemek için silahlı eylem (1)
Kemer’e etnografya müzesi açılıyor
YEREL HABERLER Kemer’e etnografya müzesi açılıyor
Jonas Strifler: “Türkiye’de antrenörlük yapmayı çok isterim”
YEREL HABERLER Jonas Strifler: “Türkiye’de antrenörlük yapmayı çok ...
Servis yolundaki kazada araçlar hurdaya döndü, anne ve oğlu yaralandı Hurdaya dönen araçların kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Servis yolundaki kazada araçlar hurdaya döndü, anne ...
Başkan Esen İl Başkan’ı Cengiz’le bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Esen İl Başkan’ı Cengiz’le bir araya geldi
(ÖZEL) Toz bile kondurmadığı otomobillerini ne kullanıyor ne satıyor, vasiyeti ise şaşırtıyor 1994 model otomobillerini fabrikadan çıktığı şekilde muhafaza ediyor, kaza yapar ya da çizilir diye ödü kopuyor Otomobilleriyle trafiğe çıkmayıp garajda bekleten adam, araçları muayeneye de çekiciyle gönderiyor Ayakkabılarını çıkartarak bindiği otomobillerinin öldükten sonra da satılmaması için çocuklarına verdiği vasiyet ise şaşırtıyor Abdullah Şimşek: "2 çocuğum var, onların da satmasını ve binmesini istemiyorum. Eğer öyle bir şey yaparlarsa, öldüğümde mezarıma dahi gelmesinler”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Toz bile kondurmadığı otomobillerini ne ...
İsviçreli Jonas aile geleneğine pedal çeviriyor
YEREL HABERLER İsviçreli Jonas aile geleneğine pedal çeviriyor
Alanya'da kaçak tütün operasyonu Toplam 130 bin 800 adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya'da kaçak tütün operasyonu Toplam 130 bin 800 ...
Antalya’da 2020 yılında 29 bin 225 bebek doğdu Doğum oranları düşüşte
YEREL HABERLER Antalya’da 2020 yılında 29 bin 225 bebek doğdu Doğum ...
Kaş Belediyesinde mayıs meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinde mayıs meclis toplantısı yapıldı
(Özel) Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü Paket yemeğini alan açık alanlardaki ağaç altlarını mesken tuttu Camii bahçesindeki yiyecek atıkları çöplüklerden taştı
YEREL HABERLER (Özel) Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık ...
Polisten kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücüye: Kokoreç pahalıya mal oldu
YEREL HABERLER Polisten kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücüye: ...
'İsrail virüsü' domatesin koronası
YEREL HABERLER 'İsrail virüsü' domatesin koronası
Belinay'ın annesi: Tek isteğim kızımın görmesi
YEREL HABERLER Belinay'ın annesi: Tek isteğim kızımın görmesi
(Özel) Sıkıştığı ters dönen aracın içinde cep telefonunu elinden bırakmadı Ters dönen araçta acısını bir kenara bıraktı, yakınlarını merakta bırakmadı Hurdaya dönen aracın içerisinde kurtarılmayı bekleyen sürücü, kendisini arayan yakınlarının telefonunu hastaneye gidinceye kadar tek tek cevapladı Diğer sürücü ve eşi de yaralının bir an olsun yanından ayrılmadı
YEREL HABERLER (Özel) Sıkıştığı ters dönen aracın içinde cep ...
Sezgin Yücedağ: “Pandemi süreci pek çok tabunun yıkılmasını sağladı”
YEREL HABERLER Sezgin Yücedağ: “Pandemi süreci pek çok tabunun ...
Canlı müzik eşliğinde düğüne jandarma baskını Yabancı uyruklu 13 kişiye 40 bin 900 TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Canlı müzik eşliğinde düğüne jandarma baskını Yabancı ...
Antalya’da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'da Roma ve Bizans dönemine ait 32 adet sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da Roma ve Bizans dönemine ait 32 adet sikke ...
Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif: Bu işin peşini bırakmayacağım (2)
YEREL HABERLER Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif: Bu işin ...
MATSO'nun yeni başkanı Seydi Güngör oldu
YEREL HABERLER MATSO'nun yeni başkanı Seydi Güngör oldu
Başkan Topaloğlu: " Kemer'in marka değerini düşürmeyeceğiz" Kemer Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: " Kemer'in marka değerini ...
Antalyaspor'da tarihi yolculuk
YEREL HABERLER Antalyaspor'da tarihi yolculuk