Sahilde kabindeki genç kızları görüntülerken yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahilde kabindeki genç kızları görüntülerken yakalandı

DHA

Sahilde kabindeki genç kızları görüntülerken yakalandı


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Konyaaltı sahilindeki kabinlerde üstlerini değişen 2 genç kızı, kabin altından cep telefonu ile görüntüleyen Mustafa A. (38), çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı sahilinde meydana geldi. Bir erkeğin cep telefonuyla kabin altından görüntü çektiğini fark eden bir kadın, bir süre sonra kabinlerden çıkan A.A. (17) ve Y.H. (17) adlı genç kızlara durumu anlattı ve görüntüleri alan kişiyi gösterdi. 2 genç kızın, yanına gidip tartıştığı görüntü alan kişinin kaçmaya başlaması üzerine sahildekiler de şüpheliyi kovalamaya başladı. Sahil bölümünden kaçarak otopark kısmına gelen şüpheli, kendisini kovalayan gençler tarafından yakalanarak, yere yatırıldı. Mustafa A. olduğu belirlenen şüpheli, bir süre sonra gelen polise teslim edildi.
'PİŞKİN PİŞKİN BİZE BAKIYORDU'
Olayın şokunu yaşayan genç kızlardan Y.H., gözyaşları arasında ailesini arayarak yaşadıklarını anlattı. "Kabinin altından bizi çekti" diyen Y.H., "İlk etapta fark etmedim. Bize bir kadın söyledi. Adliyeye çıkacağız, bunu salıverecekler" diye konuştu. Genç kızların arkadaşı K.Ö. ise "Kızlar üstünü değişirken kabinin altından elini uzatarak görüntü çektiğini bir Rus abla fark etmiş. Rus abla bize söyledi. O adam da kabinlerin yan tarafında oturup pişkin pişkin bize bakıyordu" dedi.
GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUNDA
Mustafa A.'yı kovalamacayla yakalayan gençlerden biri ise "Biz burada oturuyorduk. Birden yaygara koptu, bir adamı kovalıyorlardı. Sonra biz de kovalamaya başladık. Kızlar da ağlıyordu ve çok üzgündüler. Adamı yakalayıp cep telefonuna baktığımızda, kızların fotoğraflarını ve videolarını çektiğini gördük. Sahilde ve kabinde çekmiş. Zaten birçok insanın fotoğrafı vardı. Kabinin altından elini uzatıp görüntüleri çekmiş. Biz de yakalayıp polise teslim ettik" diye konuştu.
Olay yerine gelen polis, Mustafa A.'yı gözaltına aldı. Şikayetçi olan A.A. ile Y.H. de ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-05-18 13:59:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turizmde tüm verileri tek çatıda toplayacak TURSAM kuruldu
YEREL HABERLER Turizmde tüm verileri tek çatıda toplayacak TURSAM ...
Antalya’da hareketli dakikalar Tahliye kararına karşı çıkan kafeterya işletmecisi boynuna ve kalbine silah dayayıp iş yerini boşaltmak istemedi Özel Harekat Polisi’nin operasyon hazırlığı yaptığı eylemde şahıs, bir yakını ve polisler tarafından ikna edilip silahını bıraktı
YEREL HABERLER Antalya’da hareketli dakikalar Tahliye kararına karşı ...
Büfeciden tahliyeyi önlemek için silahlı eylem (1)
YEREL HABERLER Büfeciden tahliyeyi önlemek için silahlı eylem (1)
Kemer’e etnografya müzesi açılıyor
YEREL HABERLER Kemer’e etnografya müzesi açılıyor
Jonas Strifler: “Türkiye’de antrenörlük yapmayı çok isterim”
YEREL HABERLER Jonas Strifler: “Türkiye’de antrenörlük yapmayı çok ...
Servis yolundaki kazada araçlar hurdaya döndü, anne ve oğlu yaralandı Hurdaya dönen araçların kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Servis yolundaki kazada araçlar hurdaya döndü, anne ...
Başkan Esen İl Başkan’ı Cengiz’le bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Esen İl Başkan’ı Cengiz’le bir araya geldi
(ÖZEL) Toz bile kondurmadığı otomobillerini ne kullanıyor ne satıyor, vasiyeti ise şaşırtıyor 1994 model otomobillerini fabrikadan çıktığı şekilde muhafaza ediyor, kaza yapar ya da çizilir diye ödü kopuyor Otomobilleriyle trafiğe çıkmayıp garajda bekleten adam, araçları muayeneye de çekiciyle gönderiyor Ayakkabılarını çıkartarak bindiği otomobillerinin öldükten sonra da satılmaması için çocuklarına verdiği vasiyet ise şaşırtıyor Abdullah Şimşek: "2 çocuğum var, onların da satmasını ve binmesini istemiyorum. Eğer öyle bir şey yaparlarsa, öldüğümde mezarıma dahi gelmesinler”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Toz bile kondurmadığı otomobillerini ne ...
İsviçreli Jonas aile geleneğine pedal çeviriyor
YEREL HABERLER İsviçreli Jonas aile geleneğine pedal çeviriyor
Alanya'da kaçak tütün operasyonu Toplam 130 bin 800 adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya'da kaçak tütün operasyonu Toplam 130 bin 800 ...
Antalya’da 2020 yılında 29 bin 225 bebek doğdu Doğum oranları düşüşte
YEREL HABERLER Antalya’da 2020 yılında 29 bin 225 bebek doğdu Doğum ...
Kaş Belediyesinde mayıs meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinde mayıs meclis toplantısı yapıldı
(Özel) Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü Paket yemeğini alan açık alanlardaki ağaç altlarını mesken tuttu Camii bahçesindeki yiyecek atıkları çöplüklerden taştı
YEREL HABERLER (Özel) Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık ...
Polisten kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücüye: Kokoreç pahalıya mal oldu
YEREL HABERLER Polisten kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücüye: ...
'İsrail virüsü' domatesin koronası
YEREL HABERLER 'İsrail virüsü' domatesin koronası
Belinay'ın annesi: Tek isteğim kızımın görmesi
YEREL HABERLER Belinay'ın annesi: Tek isteğim kızımın görmesi
(Özel) Sıkıştığı ters dönen aracın içinde cep telefonunu elinden bırakmadı Ters dönen araçta acısını bir kenara bıraktı, yakınlarını merakta bırakmadı Hurdaya dönen aracın içerisinde kurtarılmayı bekleyen sürücü, kendisini arayan yakınlarının telefonunu hastaneye gidinceye kadar tek tek cevapladı Diğer sürücü ve eşi de yaralının bir an olsun yanından ayrılmadı
YEREL HABERLER (Özel) Sıkıştığı ters dönen aracın içinde cep ...
Sezgin Yücedağ: “Pandemi süreci pek çok tabunun yıkılmasını sağladı”
YEREL HABERLER Sezgin Yücedağ: “Pandemi süreci pek çok tabunun ...
Canlı müzik eşliğinde düğüne jandarma baskını Yabancı uyruklu 13 kişiye 40 bin 900 TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Canlı müzik eşliğinde düğüne jandarma baskını Yabancı ...
Antalya’da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'da Roma ve Bizans dönemine ait 32 adet sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da Roma ve Bizans dönemine ait 32 adet sikke ...
Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif: Bu işin peşini bırakmayacağım (2)
YEREL HABERLER Şortla çöp dökmeye gittiği için dövülen Elif: Bu işin ...
MATSO'nun yeni başkanı Seydi Güngör oldu
YEREL HABERLER MATSO'nun yeni başkanı Seydi Güngör oldu
Başkan Topaloğlu: " Kemer'in marka değerini düşürmeyeceğiz" Kemer Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: " Kemer'in marka değerini ...