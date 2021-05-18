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Cinayet tanığı: Serdar, Harun'u vurduktan sonra namluyu bana doğrulttu

DHA

Cinayet tanığı: Serdar, Harun'u vurduktan sonra namluyu bana doğrulttu


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde para meselesi yüzünden çıkan kavgada Harun Algül'ü (36) öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapsi istenen tutuklu sanık Serdar Can'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen M.Ö., "Serdar, Harun'u vurduktan sonra namluyu bana doğrultu. Tam sıkacaktı ki namlunun ucundan ittirerek tüfeği yere düşürdüm" dedi.
Olay, geçen yıl 5 Haziran akşamı, Korkuteli ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Can ve Aydın Eser, iddiaya göre aralarındaki para meselesini konuşmak için Harun Algül ile M.Ö.'nün ortak olduğu soğuk hava deposuna gitti. Burada çıkan kavgada Harun Algül, av tüfeğiyle göğsünden ve bacağından vurularak öldürüldü. Kaçan Serdar Can ve Aydın Eser, bir süre sonra yakalanarak, gözaltına alındı. İki şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
'MAKTULÜ TANIMAM'
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen sanıklardan Serdar Can, maktulün yaşanan arbedede tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğunu, ölen Harun Algül'ü tanımadığını ve bir alışverişi olmadığını öne sürdü. Serdar Can, ifadesinde şunları söyledi:
"Aydın Eser arkadaşımdır. Maktul Harun Algül'ü tanımam. Olay günü Aydın Eser ve A.A. ile birlikte M.Ö.'nün ortak olduğu soğuk hava deposuna alacağımı almak için gittik. M.Ö. orada değildi. Depodaki M.B. isimli şahıs bize silah doğrultarak, 'Hiçbir yere gitmeyeceksiniz' dedikten sonra telefonda konuştuğu kişiye, 'Bunları rehin aldım. Çabuk gelin buraya' dediğini duydum. Sonra arabalarımızın anahtarlarını aldı. Bir süre sonra ortam sakinleşti ve M.B. isimli kişi bizden özür diledi. Sohbet etmeye başladık. Sonra M.Ö. ile birlikte 5-6 kişi geldi ve Aydın Eser'e saldırdı. M.B. isimli şahıs silahını alarak yeniden yanımıza geldi. Ben de aracımdaki av tüfeğini aldım ve korkutmak için havaya bir el ateş ettim. M.Ö. tüfeğin üstüne atladı. Tüfeği çekiştirirken tüfek yine patladı ve Harun Algül'ün vurulduğunu gördüm. Sonrasında olay yerinden kaçtım."
'YÜZÜME YUMRUK ATTI'
Aydın Eser ise ifadesinde, Harun Algül'ün M.Ö. ile birlikte olay yerine geldiğini belirterek, "Maktul bize 'Siz kimsiniz benim depoma geliyorsunuz?' diyerek yüzüme yumruk attı. Yere düştüm. Daha sonra birkaç kişi daha bana vurdu. Yerden kalkmaya çalışırken maktul Harun Algül, çay demliğini şakak bölgeme fırlattı. O sırada M.B. isimli şahıs silahla üzerime doğru geldi ve 2-3 el silah sesi duydum. Ama kimin ateş ettiğini görmedim. Harun Algül'ün yere düştüğünü gördüm. Bu sırada M.Ö. ile Serdar Can tüfeği çekiştiriyordu. Tüfek yine patladı. Sonrasında Serdar Can ile birlikte olay yerinden uzaklaştık" dedi.
'DURUŞMA ERTELENDİ'
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmalarda, Aydın Eser tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, dün görülen duruşmaya, Serdar Can tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanık Aydın Eser ile sanık avukatı da salonda hazır bulundu.
'SERDAR NAMLUYU BANA DOĞRULTTU'
Uzun süredir ifadesi alınamayan maktul Harun Algül'ün iş ortağı M.Ö., duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılarak tanık sıfatıyla yaşananları anlattı. Harun Algül ile mantar yetiştiriciliğinde ortaklık yaptığını belirten M.Ö., olay günü depodaki bir çalışanın telefon açtığını, iş yerlerine gelen birilerinin kendilerine mantar toplatmadığını söylediğini belirtti. Harun Algül ile birlikte depoya geldiklerini ve çardakta 4-5 kişinin oturduğunu sözlerine ekleyen M.Ö., "Harun arabadan önden indi. Ben de hemen arkasından. Harun ile Aydın Eser bir anda kavgaya tutuştu. Harun'un Aydın'a müdahalede bulunduğunu görmedim. Bir anda Serdar Can elinde tüfekle belirdi. Sıka sıka geliyordu. Doğrudan Harun'u hedef alarak iki kez ateş etti. Harun yere yığıldı. Serdar silahı havaya doğrultarak bir el daha sıktı. Sonrasında namluyu bana doğrultu. Tam sıkacaktı ki namlunun ucundan ittirerek tüfeği yere düşürdüm. Silah düşünce Serdar ve Aydın olay yerinden kaçtı. Harun'un Serdar'a karşı bir eylemi olmadı. Elinde silah falan yoktu" dedi.
Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-05-18 14:46:39

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