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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı Antalya'da

DHA

Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı Antalya'da


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)-AVRUPA Şampiyonası'na katılacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, Antalya'nın Serik ilçesinde kamp yapacak. Milli takımı 13 gün otellerinde ağırlayacaklarını söyleyen Regnum Carya Satış Pazarlama Direktör Yardımcısı Cihan Kalaycı, "Yaklaşık 2 aydır sahalarımızın her türlü bakımını geçekleştirdik. Milli takım için her şey ile hazırız" dedi.
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de 13 gün kamp yapacak olan milli takım oyuncuları gelmeye başladı. Peyderpey otele gelip yerleşecek milli oyuncular birkaç günlük aranın ardından çalışmalara başlayacak.
Regnum Carya Satış Pazarlama Direktör Yardımcısı Cihan Kalaycı, milli takımı otellerinde ağırlayacaklarını belirterek, "Uzun süredir milli takım için hazırlıklarımızı sürdürüyorduk. Covid-19'dan dolayı ciddi önlemler aldık. Otel olarak bu konuda çok titiziz. Milli takımımız bizim otelde 9. kampını yapıyor. Otelimizin toplam 4 sahası var. Yaklaşık 2 aydır sahalarımızın her türlü bakımını geçekleştirdik. Milli takım için her şey ile hazırız. Milli takımımız genç bir milli takım. Son yıllarda Türk milleti olarak hepimizi heyecanlandırıyor. Biz Regnum Carya Otel olarak tüm çalışanlarla onları en iyi şekilde misafir edeceğiz. En iyi şekilde ağırlayıp, Almanya'ya yolcu edeceğiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
RÖP: Cihan Kalaycı
Otel ve sahalardan görüntüDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-05-18 15:36:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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