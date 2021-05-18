'Oruç Reis', ikmal ve bakım için Antalya Limanı'nda



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'nin sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis', lojistik ikmal ve bakım için Antalya Limanı'na demirlendi.

Doğu Akdeniz'de doğal kaynaklarla ilgili sismik araştırmalar yapılan ve uzun süredir açık denizde çalışmalarda kullanılan sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis', lojistik ikmal ve bakım için dün gece Antalya Limanı'na yanaştı. 'Oruç Reis', Doğu Akdeniz'de çalışma yürütülecek alan için 15 Haziran'a kadar sürecek Navtex ilanının ardından 23 Aralık 2020'de Antalya Limanı'ndan hareket etmişti. Sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden 'Oruç Reis', 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-05-18 16:40:08



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