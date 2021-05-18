Oto galerici, iş yerinde asılı halde ölü bulunduh

Antalya’da galericilik yapan 2 çocuk babası 37 yaşındaki Mustafa Demirel, işyerinde asılı halde ölü bulundu. Demirel’in cansız bedeni, iş yerinin kapısını kırarak içeri giren komşuları tarafından bulundu.

Olay Manavgat ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece boyunca eve gelmediği için ailesi tarafından aranan ve bir türlü ulaşılamayan Mustafa Demirel’in cansız bedeni komşuları tarafından bulundu. Sabah iş yerlerini açan komşu esnaflar, Mustafa Demirel’in otomobilinin iş yerinin önünde olması, işyerinin elektriğinin yanar vaziyette olması ve telefona bakmaması nedeniyle merdiven koyarak içeriye baktı. Mustafa Demirel’i azılı halde gören komşuları, işyerinin kapısını kırarak içeri girdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Demirel’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olayı duyan yakınları oto galeriye akın etti. Annesi feryatlar atarken, eşi ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınları, Mustafa Demirel’in gerek ekonomik olarak gerekse ailevi ve psikolojik hiçbir sorunu olmadığını söyledi. Demirel’in cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.