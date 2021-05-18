Oto galerici, iş yerinde asılı halde ölü bulunduh

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oto galerici, iş yerinde asılı halde ölü bulunduh

İHA

Oto galerici, iş yerinde asılı halde ölü bulunduh

Antalya’da galericilik yapan 2 çocuk babası 37 yaşındaki Mustafa Demirel, işyerinde asılı halde ölü bulundu. Demirel’in cansız bedeni, iş yerinin kapısını kırarak içeri giren komşuları tarafından bulundu.
Olay Manavgat ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece boyunca eve gelmediği için ailesi tarafından aranan ve bir türlü ulaşılamayan Mustafa Demirel’in cansız bedeni komşuları tarafından bulundu. Sabah iş yerlerini açan komşu esnaflar, Mustafa Demirel’in otomobilinin iş yerinin önünde olması, işyerinin elektriğinin yanar vaziyette olması ve telefona bakmaması nedeniyle merdiven koyarak içeriye baktı. Mustafa Demirel’i azılı halde gören komşuları, işyerinin kapısını kırarak içeri girdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Demirel’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olayı duyan yakınları oto galeriye akın etti. Annesi feryatlar atarken, eşi ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınları, Mustafa Demirel’in gerek ekonomik olarak gerekse ailevi ve psikolojik hiçbir sorunu olmadığını söyledi. Demirel’in cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Oruç Reis', ikmal ve bakım için Antalya Limanı'nda
YEREL HABERLER 'Oruç Reis', ikmal ve bakım için Antalya Limanı'nda
Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs’ta Mobil Cumhuriyet Fener Alayı düzenliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs’ta Mobil Cumhuriyet ...
Üniversiteli Havvanur'un ölümünde 'uyuşturucu' iddiası
YEREL HABERLER Üniversiteli Havvanur'un ölümünde 'uyuşturucu' ...
Hülür’den hemşirelere kırmızı gül
YEREL HABERLER Hülür’den hemşirelere kırmızı gül
Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı Antalya'da
YEREL HABERLER Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı ...
Nar Beach Manavgat’ta hizmete açılacak
YEREL HABERLER Nar Beach Manavgat’ta hizmete açılacak
Antalya’nın dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu yaşanıyor
YEREL HABERLER Antalya’nın dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu ...
Su almak için otobüsten inen futbolcuya otomobil çarptı Genç futbolcunun yaralandığı o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Su almak için otobüsten inen futbolcuya otomobil ...
Oturduğu evi ateşe verdi
YEREL HABERLER Oturduğu evi ateşe verdi
Kaleiçi çevre düzenleme çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Kaleiçi çevre düzenleme çalışması sürüyor
Cinayet tanığı: Serdar, Harun'u vurduktan sonra namluyu bana doğrulttu
YEREL HABERLER Cinayet tanığı: Serdar, Harun'u vurduktan sonra ...
Antalya sahilleri kademeli normalleşmenin ikinci gününde de doldu taştı Kentte hava sıcaklığı 25 dereceyi bulurken serinlemek isteyen sahile koştu Tatilcilerin ve kent sakinlerinin akın ettiği plajda sosyal mesafeye özen gösterildi
YEREL HABERLER Antalya sahilleri kademeli normalleşmenin ikinci ...
Morg önünde bir annenin en zor anları Antalya’da 19 yaşındaki genç kız otel odasında ölü bulundu Durumu haber alan yakınları morg önüne koştu Sinir krizi geçiren anneyi yakınları sakinleştirdi
YEREL HABERLER Morg önünde bir annenin en zor anları Antalya’da 19 ...
Mavi Kelebekler, Türkiye Kupası yolunda
YEREL HABERLER Mavi Kelebekler, Türkiye Kupası yolunda
Büfeci, tahliye için gelenleri görünce başına silah dayadı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Büfeci, tahliye için gelenleri görünce başına silah ...
Evini yaktı, mahalleliye “siz söndürün” deyip gitti
YEREL HABERLER Evini yaktı, mahalleliye “siz söndürün” deyip gitti
Sahilde kabindeki genç kızları görüntülerken yakalandı
YEREL HABERLER Sahilde kabindeki genç kızları görüntülerken ...
Turizmde tüm verileri tek çatıda toplayacak TURSAM kuruldu
YEREL HABERLER Turizmde tüm verileri tek çatıda toplayacak TURSAM ...
Antalya’da hareketli dakikalar Tahliye kararına karşı çıkan kafeterya işletmecisi boynuna ve kalbine silah dayayıp iş yerini boşaltmak istemedi Özel Harekat Polisi’nin operasyon hazırlığı yaptığı eylemde şahıs, bir yakını ve polisler tarafından ikna edilip silahını bıraktı
YEREL HABERLER Antalya’da hareketli dakikalar Tahliye kararına karşı ...
Büfeciden tahliyeyi önlemek için silahlı eylem (1)
YEREL HABERLER Büfeciden tahliyeyi önlemek için silahlı eylem (1)
Kemer’e etnografya müzesi açılıyor
YEREL HABERLER Kemer’e etnografya müzesi açılıyor
Jonas Strifler: “Türkiye’de antrenörlük yapmayı çok isterim”
YEREL HABERLER Jonas Strifler: “Türkiye’de antrenörlük yapmayı çok ...
Servis yolundaki kazada araçlar hurdaya döndü, anne ve oğlu yaralandı Hurdaya dönen araçların kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Servis yolundaki kazada araçlar hurdaya döndü, anne ...
Başkan Esen İl Başkan’ı Cengiz’le bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Esen İl Başkan’ı Cengiz’le bir araya geldi