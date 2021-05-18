Üniversiteli Havvanur'un ölümünde 'uyuşturucu' iddiası (2)

Trakya Üniversitesi Doğa ve Tarih Müzesi bu yıl kapılarını açacak

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2 ARKADAŞI TUTUKLANDI

Antalya'da, Havva Nur Çalışgan´ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan arkadaşları Murat Onur Şenkaya ile Mert Değer, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-05-18 20:52:24



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