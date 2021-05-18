Antalyaspor'a ışıklı destek

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA´da bir AVM, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor´a led ışıklı destek verdi.

Antalya´da bir AVM, Ziraat Türkiye Kupası´nda Beşiktaş ile final maçında karşı karşıya gelen Antalyaspor´un logosunu binanın dış cephesine yansıtarak, kırmızı beyazlı takıma destek oldu. Antalyaspor logosu, AVM´nin dış cephe ledlerine yansıtıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-AVM dış cephe detay

-Antalyaspor logosu detay

-Genel detaylar

DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-05-18 21:42:25



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