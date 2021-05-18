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Tartıştığı kardeşini tabanca ile ayağından vurdu, o anlar kameraya yansıdı Yaralı şahsın hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesi görenleri şaşırttı Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

İHA

Tartıştığı kardeşini tabanca ile ayağından vurdu, o anlar kameraya yansıdı Yaralı şahsın hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesi görenleri şaşırttı Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini kurşun sıkarak ayağından yaraladı. Yaralı şahsın olay sonrasında hiçbir şey olmamış gibi sağa sola gitmesi şaşkınlık oluştururken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kepez ilçesi Osman Yüksel Serden Geçti Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehmus S. ve kardeşi Serhat S. cadde üzerinde bulunan kendilerine ait koltuk döşeme dükkanında önce tartıştı. Olay yerinden ayrılan Şehmus S. bir süre sonra aracı ile döndü. Aracından inen gözü dönmüş adam, önce cadde üzerinde kendisine doğru gelen kardeşine tabanca ile ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet etmesi sonucu Serhat S. ayağından yaralandı. Bununla da yetinmeyen adam, dükkanın önünde bulunan arkadaşı Bilal A.’ya doğru tabancasını doğrultarak bu kez onu kovaladı. Bilal A. arka sokağa doğru kaçarak canını zor kurtardı. Olay sonrasında ayağından yaralanan Serhat S., 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşananlar güvenlik kamerasında
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 1 mermi ve 2 boş kovan bulundu. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri cadde üzerinde delil çalışması yaptı. Yapılan incelemede şahsın kardeşine 3 el ateş ettiği tabancanın tutukluluk yapması sonucu sadece 2 mermiden çıkan kurşunların isabet ettiği öğrenildi.

Öte yandan yaşanan anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracından inen Şehmus S.’nin önce kendisine doğru gelen kardeşinin ayağına kurşun sıktığı, daha sonra ise arkadaşını kovaladığı görüldü. Serhat S.’nin yaralı haliyle hiçbir şey olmamış gibi cadde üzerinde sağa sola gitmesi ise izleyenleri şaşırttı.

Olay sonrası Şehmus S., geldiği aracıyla kaçarak izini kaybettirdi. Güvenlik kamerası görüntülerine el koyan polis ekipleri, kaçan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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