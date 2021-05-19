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Pompalı tüfekle ateş açılan polisler: Ölümden döndük

DHA

Pompalı tüfekle ateş açılan polisler: Ölümden döndük


Süleyman EKİN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 'dur' ihtarına uymayıp peşine takılan polislere pompalı tüfekle ateş eden sürücü Murat Karateke (33), hakim karşısına çıktı. Duruşmada şikayetçi olarak yer alan polisler, ölümden döndüklerini söyledi.
Olay, 26 Şubat'ta Döşemealtı ilçesindeki yol kontrol noktasında meydana geldi. Polis ekipleri yol kontrolünde Murat Karateke'nin (33) kullandığı 07 K 0280 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle polise ateş etti. Kaçmaya devam eden şüphelinin peşine ekipler takıldı. Yaklaşık 30 kilometrelik kovalamaca sonunda araç, Muratpaşa ilçesi TRT Caddesi üzerinde motorize yunus ekipleri tarafından durduruldu. Araçtan indirilen sürücü ile yanındaki Habibe E. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada bulunan pompalı tüfek, satır ve sopaya el konuldu. Habibe E.'nin cebinde de bir adet fişek bulundu. Otomobilin sağ tampon bölümünde 'Anlatılanlar başka, yaşananlar başka' yazısı ise dikkati çekti.
Dolandırıcılık suçundan arandığı öğrenilen Murat Karateke'ye 'dur' ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmaktan, aracın sahibine de sürücü belgesiz araç kullandırmak olmak üzere toplam 6 bin 24 lira para cezası uygulandı. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Murat Karateke hakkında ayrıca, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'kamu malına zarar verme' suçlarından iddianame hazırlandı.
'DÜŞMAN SANDIM ATEŞ ETTİM'
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Polis memurları H.F. ile M.G.'nin şikayetçi olduğu davanın ilk duruşması yapıldı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Murat Karateke, aracında ele geçirilen tüfekle kuş, tavşan avladığını belirterek, "Olay günü polis olduklarını bilmediğim kişiler beni araçla kovalamaya başladı. Ne araçta, ne de üzerlerinde polis olduklarına dair bir ibare yoktu. Ben de düşman sandığım kişilere yaklaşık 100 metre mesafeden 2 el ateş ettim" dedi.
'ÖLÜMDEN DÖNDÜK'
Sanıktan şikayetçi olan polis memurları H.F. ile M.G. ise ölümden döndüklerini ifade ederek, "Bu şahsın dolandırıcılıktan 10-11 kaydı var. Bizce bilinen bir kişi. Onları zaten GPS üzerinden takip ediyorduk. Her zaman kullandıkları güzergahta bizi görünce kaçtı. Aramızda 100-150 metre kalınca tek yönlü yolda birden sola doğru manevra yaptı ve bizi tam karşıdan görecek şekilde çapraz durup tüfek çıkardı. Bu sırada araçla olan mesafemiz 40 metreye kadar düştü. 'Dur polis' diye bağırdık. 3 kez ateş etti. Aracımızın sol tarafı isabet aldı. Camlar kırıldı, radyatör delindi. Biz şans eseri isabet almadık. Sonrasında bir süre takip ettik ama araç hararet yapınca takibi bıraktık" diye konuştu.
Sanık avukatı ise tüfek üzerinde yapılan kriminal incelemede 2 kez ateş edildiğini belirterek, müvekkilinin ateş ettiği kişilerin polis olduğunu bilmediğini ve olayda kimsenin de yaralanmadığını ifade etti. Mahkeme, tanık Habibe E.'nin zorla getirilmesi için tebligat çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-05-19 11:56:11

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