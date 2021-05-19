Kağıt topladığı arabası ve elinde Türk bayrağıyla 19 Mayıs tırının arkasından yaklaşık 2 kilometre koştu Belediye başkanının talimatıyla bulunan 8 yaşındaki çocuk ertesi gün kutlama tırının üzerinde elinde Türk bayrağıyla yerini aldı 19 Mayıs’ın en güzel görüntüsü

Antalya’da Konyaaltı Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ilçeyi gezen tırın peşinden, kağıt topladığı arabasıyla ve elinde Türk bayrağı ile yaklaşık 2 kilometre koşturan 8 yaşındaki çocuğun görüntüsü yürekleri ısıttı. Belediye başkanın talimatıyla bulunan çocuk ertesi gün kutlama tırının üzerinde elinde Türk bayrağıyla yerini aldı.

Konyaaltı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, Covid19 salgını gölgesinde hazırlanan etkinliklerle kutluyor. Belediye, etkinlikler kapsamında mahalle mahalle, sokak sokak ilçeyi gezen tırla müzisyenleri Antalyalılar ile buluşturuyor. Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası’nın konseriyle başlayan etkinliklerin ilk gününde Çakırlar ve Doyran bölgesi ile Hurma Mahallesi gezildi. Salgının etkilerini azaltmaya yönelik çıkarılan ‘tam kapanma’ genelgesi sonrası ilçe halkı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı balkonlarından coşkuyla kutladı.



Ayakkabısız 2 kilometre tırın peşinden koştu

Gezici tır, Hurma Mahallesi’nde gezerken, kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Çekçek diye tabir edilen arabayla çöplerden karton kağıt toplayan çocuk, tırı görünce kağıt topladığı arabasıyla tırın peşine takıldı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca, ayağında ayakkabı olmadan tırın peşinden koşturan çocuk, görevlilerin verdiği Türk bayrağını da sallayarak coşkuya ortak oldu.



Ertesi gün tırın üzerinde

Çocuğun görüntülerini izleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye çalışanlarından çocuğu bulmasını istedi. Sokak sokak çocuğu arayan ekipler, kağıt toplayan başka çocuklar vasıtasıyla Fuat Tuna’ya (8) ulaştı. Fuat Tuna ve kardeşlerini ağırlayan Başkan Esen, dünkü etkinlikte de Fuat’ı tır ile Konyaaltı’nı gezmesini sağladı. Gururla Türk bayrağını tırın üstünden sallayan Fuat Tuna, 4 yıl öncesi ailesi Sakarya’dan Antalya’ya taşındıklarını söyledi. Sarısu bölgesinde ailesi ile çadırda kaldığını belirten Tuna, kağıt toplayarak ailesinin geçinmesine omuz verdiğini söyledi.



"Çok heyecanlandım"

Önceki gün yaşananları anlatan Fuat Tuna, “Kağıt toplarken yanımdan müzik çalan tır ve arabalar geçti. Çok heyecanlandım ve ben de onlarla gezmeye başladım. Ne kadar yürüdüm, bilmiyorum. Bugün de tırın üstünde beni gezdirdiler. Tırın üstünde olmak çok daha güzel” dedi.

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