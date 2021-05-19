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19 Mayıs’ta mavi sularda görsel şölen yaşandı Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Geçmişte de olduğu gibi Türk devleti dünyada söz sahibi olacak”

İHA

19 Mayıs’ta mavi sularda görsel şölen yaşandı Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Geçmişte de olduğu gibi Türk devleti dünyada söz sahibi olacak”

Antalya’da 19 Mayıs kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Akdeniz'in mavi sularındaki gemi korteji, görsel şölen yaşattı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, 19 Mayıs’ın, yıllar geçse de tükenmeyecek sevdanın adı olduğunu söyledi. İl Müdürü Gürhan konuşmasının ardından Milli atletler Özlem Becerek ve Ramil Guliyev ile birlikte anıta çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstikal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören sona erdi.
Akabinde etkinliğin devamı için Antalya Spor Salonuna geçildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Gençlik ve Spor İl Müdürü, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Garnizon Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Muratpaşa Kaymakamı, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler, antrenörler ve sporcuların katıldı.
Halk oyunları, savunma sporları, motosiklet, cimnastik gösterilerinin yapıldığı, şiir ve müzik dinletisi, gençlik merkezi faaliyetleri, ebru çalışmalarının sergilendiği etkinlikte, Vali Ersin Yazıcı da bazı spor faaliyetlerine katılım sağladı. Potaya basketbol topu atan Vali Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile masa tenisi oynadı. Vali Yazıcı, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdİ. Etkinlik daha sonra, Kaleiçi Limanından kalkan gemi korteji ile son buldu. Kaleiçi limanından hareket eden tekneler ve gemiler Akdeniz’de adeta bir görsel şölen yaşattı. Kaleiçi Marinadan hareket eden gemi korteji, Konyaaltı sahiline kadar giderek vatandaşlara 19 Mayıs coşkusunu yaşattı.

“Geçmişte de olduğu gibi Türk devleti dünyada söz sahibi olacak”
19 Mayıs etkinliğinde konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Gençlerimizin Türkiye Cumhuriyeti’ni daha ileriye taşıyacağına olan inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Büyük hedefleri olan bir millet ve devletiz. İnanıyoruz ve bekliyoruz ki bugünkü gençlik önümüzdeki yıllarda bu ülkeyi dünyanın süper ligine taşıyacak, bu azim, kararlılık, heyecan ve inanç bu gençlerde var. Ben gençlerimize güveniyorum. Gençlerimizin vatana, devlete olan bağlılıklarını 15 Temmuz’da da hep birlikte gördük. Bizim için vatan kutsal. Bu toprakları vatan yapmamız için ne kadar kan döktüğümüzü, işte 19 Mayıs günü Atatürk önderliğinde başlayan ve arkasından galip geldiğimiz, düşmanı yurdumuzdan kovduğumuz sürecin başlangıcı. Kurtuluş Savaşı'nın sonunda Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve yeni Cumhuriyet yoluna devam ediyor. Geçmişte de olduğu gibi Türk devleti dünyada söz sahibi olacak ve bunu da şu an genç olarak tabir ettiğimiz topluluk 1020 yıl kalmadan bunu gerçekleştirecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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