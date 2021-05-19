Sahilde kabindeki genç kızları görüntüleyen şüpheli tutuklandı



İbrahim LALELİBülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı sahilindeki kabinlerde, üstlerini değişen 2 genç kızı kabin altından cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Mustafa A. (38), mahkemece tutuklandı.

Konyaaltı sahilinde, dün öğle saatlerinde, cep telefonu kamerasıyla kabin altından görüntü çekildiğini fark eden kadın, bir süre sonra içeriden çıkan A.A. (17) ve Y.H.'ye (17) durumu anlattı ve görüntü alan kişiyi gösterdi. Genç kızların yanına gidip, tartıştığı şüphelinin kaçması üzerine sahildekiler de kovalamaya başladı. Sahil bölümünden kaçarak, otopark kısmına gelen şüpheli, kendisini yakalayan gençler tarafından yere yatırıldı. İhbarla gelen polise teslim edilen şüphelinin, Mustafa A. olduğu belirlendi. Cep telefonunda yapılan incelemede ise çok sayıda uygunsuz görüntü tespit edildi. Gözaltına alınan Mustafa A., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya İbrahim LALELİBülent TATOĞULLARI

2021-05-19 14:38:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.