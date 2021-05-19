Sazlıktaki yangın güçlükle söndürüldü



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da birçok canlının yaşadığı sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'ndeki kargılık ve otluk alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevleri görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yerleşim bölgesine yakın mesafede ilerleyen yangında duman gökyüzünü kapladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında büyük bir alan zarar görürken, birçok canlının telef olduğu belirtildi.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-05-19 16:25:43



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