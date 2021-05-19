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Antalya´da renkli mobil fener alayı

DHA

Antalya´da renkli mobil fener alayı


Süleyman EKİN/ANTALYA,(DHA) ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Mobil Cumhuriyet Fener Alayı düzenledi. Mobil fener alayında temsili Bandırma Vapuru da yer aldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu sokaklarda yaşayamayan Antalyalılar´a bu duyguyu yaşatmak için temsili Bandırma Vapuru ve belediye hizmet araçları eşliğinde Mobil Cumhuriyet Fener Alayı düzenledi. Her 19 Mayıs'ta olduğu gibi saat 20.00'de Konyaaltı Varyantı'ndan başlayan korteje, ellerinde meşaleyle genç sporcular eşlik etti.
Mobil korteje katılan CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı ve Muratpaşa belediye başkanları, üstü açık araç üzerinden Antalyalıları selamladı.
Mobil fener alayında sivil araçlar bulunmazken, resmi araçlar, Türk bayrakları, Atatürk posterleri, balonlar ve meşalelerle süslendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, temsili Bandırma Vapuru üzerinden marşlar ve şarkılar seslendirdi.
Fener alayı, Cumhuriyet Meydanı´na kadar devam ederken, burada bulunan 19 genç sporcu ile birlikte İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu. Meydandaki gösteri havuzunda su gösterisi gerçekleştirilirken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek az sayıda katılımcılara hitap etti.
Başkan Böcek, böylesi güzel bir akşamda, güzel bir günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, herkesin bayramını kutladı. Fener alayı ve tören, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve abbtv'den canlı yayınlandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-05-19 23:04:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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